Engagerad samordnare för APL- och mentorskap inom VVS och EL- programmen.

Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
På Praktiska studerar 450 elever och vi är 42 medarbetare på skolan. Nu kommer vi utöka skolan med en medarbetare yterliggare en medarbetare.
Till största delen är vi ett lärlingsgymnasium. På skolan studerar elever inom Bygg- och anläggningprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet, Fordon- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet, El- och energiprogrammet och VVS-programmet. Idag driver Praktiska 36 gymnasieskolor från Luleå i norr till Ystad i söder och vi har drygt 10 000 elever och över 1000 medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-28Bakgrund
Då utbildningen sker i samverkan med den lokala branschen är ett stort kontaktnät inom branschen (VVS- och EL) och god branschkunskap meriterande. Körkort och bil är ett krav för arbetet.
Vi söker dig med driv, vilja och erfarenhet som vill ha förmånen att vara delaktig i utvecklingen av vår verksamhet. Vi ser att du har lätt för att kontakta olika företag och därmed anskaffa APL platser till eleverna då uppdraget är att vara APL samordnare, som är en viktig del i arbetet på Praktiska Linköping. Övrig tid bidrar du aktivt i det interna samarbetet för att ständigt förbättra kvalitén och utbildningsupplevelsen för våra elever. Det kommer även ingå mentorskap i ditt uppdrag.
Vår målsättning är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att en duktig, erfaren, nyfiken medarbetare med positiva förväntningar på eleverna gör skillnad. Vi ska förbereda eleverna inför arbetslivet eller vidare studier och din största uppgift är att leda eleverna dit. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att få eleverna att lyckas.
Du är ansvarstagande och har lätt för samarbete. I ditt uppdrag samverkar du med elever, andra undervisande lärare, elevhälsa och flera andra yrkesgrupper.
Vi söker dig som har ett stort engagemang och drivkraft och vill bidra till att verksamheten uppnår uppsatta mål. Den personen som vi ser hos oss är kreativ och öppen för nya idéer och tankesätt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Tillsvidaretjänsten föregås av en 6 månaders provanställning.
Är du den vi söker?
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 250930. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Joakim Hammar på 070 650 80 72 eller via mail joakim.hammar@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Läs gärna mer på www.academedia.se. Ersättning
