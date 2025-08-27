Engagerad säljare till Tengella i Gävle!
2025-08-27
Om du gillar en dynamisk vardag och fördjupade kundrelationer är detta jobb för dig! Tengella AB rekryterar nu en säljare som verkligen drivs av försäljning och att åstadkomma resultat. Här blir du en viktig nyckelspelare i ett extremt snabbväxande, framgångsrikt och lönsamt mjukvaruföretag med huvudkontor i centrala Gävle. Varmt välkommen med din ansökan redan idag då behovet är omgående och urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Tengella AB utvecklar och säljer ett fullstort affärssystem, Tengella, med moduler från kund- och uppdragshantering till schemaläggning, löneberedning och fakturering. Företaget är ledande i Sverige och har den största marknadsandelen inom sin nisch. Tengella växer kraftigt och har i dagsläget 18 anställda bestående av ledning, utvecklare, säljare, customer success- samt supportavdelning, vilka arbetar i nära samarbete för att underhålla, vidareutveckla och leverera deras molnbaserade affärssystem.
Nu är de redo att utöka teamet och vill välkomna deras nästa stjärnsäljare! Därför söker vi en entusiasmerande, affärsinriktad relationsbyggare som på riktigt brinner för att sälja och att åstadkomma resultat. Du är en stark relationsbyggare med ett högt engagemang för kundbehov ur ett användarperspektiv och kapabel att transformera dessa kundbehov till en stängd affär.
Bolaget är mycket välskött, solitt och under stark tillväxt och omsätter runt 31 MSEK med ett gott resultat.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos Tengella får du en nyckelroll i att vara med och accelerera försäljningen av Tengellas affärssystem. Du arbetar proaktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter och bygga djupa kundrelationer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bland annat:
• Prospektering och nykundsbearbetning via telefon - Du driver egna leads till prospekts och är inte rädd för att lyfta luren. Du initierar kontakt med potentiella kunder, bokar möten och aktivt följer upp på dialoger och affärsmöjligheter
• Förstå kundens behov och matcha med systemlösningarna - Du tycker att det är intressant att sätta sig in i olika kundens verksamhetsutmaningar och inte bara lösa dem, utan även att identifiera sätt att öka kundens struktur i vardagen och kontroll på lönsamheten
• Genomföra säljmöten - Både fysiskt och digitalt, där du presenterar och demonstrerar Tengellas lösningar utifrån kundens behov
• Förhandla och stänga affärer - Du driver hela säljprocessen från första kontakt till signerat avtal
• Uppföljning och relationsbyggande - Du är lyhörd och vårdar samt fördjupar dina kundrelationer genom hela försäljningscykeln
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet från nykundsförsäljning och gärna inom B2B. Vi tar gladeligen emot ansökningar från dig som bara har några års erfarenhet inom försäljning, likväl från dig som har flera års erfarenhet. Det viktigaste för oss är att du genuint tycker det är roligt att arbeta med försäljning, samt är utåtriktad och hungrig på att leverera resultat
• Har ett intresse av IT och teknik
• Talar och skriver flytande svenska och engelska (annat nordiskt språk är starkt meriterande)
• Har B-körkort då det ingår en del resande i tjänsten
Vi ser det som starkt meriterande om du haft en roll där du byggt upp någonting från start eller tagit något befintligt område till en högre nivå. Vi ser att du har en "doer-mentalitet" och värderar att få saker gjorda, strukturerat och i rätt prioritetsordning, för att komma framåt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att bli framgångsrik i rollen som säljare har du en stark säljprofil där du är utåtriktad, övertygande, relationsinriktad och har en förmåga att motivera och engagera kunder. Du är en lika god lyssnare som kommunikatör. Som person har du ett starkt driv och hög energi. Du gillar att hitta framgångsrika lösningar på problem för att ta dig mot uppsatta mål. Vi förutsätter också att du är strukturerad samt har en stolthet i att ta affärer i mål samtidigt som du har ett prestigelöst förhållningssätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Tengella via deras hemsida.
Enligt avtal
