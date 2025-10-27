Engagerad säljare sökes till Östra Fornås Lantbruk
Jobandtalent Sweden AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
Säljare - Innesälj/Utesälj till Östra Fornås Lantbruk
Östra Fornås Lantbruk söker nu en driven och engagerad säljare till sitt växande team! Vi söker dig som trivs med att skapa och vårda kundrelationer, och som gillar en kombination av innesälj och utesälj - ungefär 50/50.
Om rollen
I rollen som säljare kommer du att:
Ta emot samtal, beställningar och förfrågningar via telefon och e-post
Aktivt bearbeta både nya och befintliga kunder
Genomföra kundbesök och resor i tjänsten
Arbetet består även av uppföljning och relationsbyggande försäljning
Om dig
Vi ser att du:
Har erfarenhet av försäljning inom liknande bransch
Trivs med att arbeta självständigt och har en god kommunikativ förmåga
Har B-körkort och är bekväm med att resa i tjänsten
Är strukturerad, lyhörd och motiveras av att skapa resultat och bygga förtroende
Vad vi erbjuder
Hos Östra Fornås Lantbruk blir du en del av ett engagerat och jordnära team där samarbetet står i centrum. Vi erbjuder en omväxlande tjänst med stort eget ansvar, frihet i arbetet och goda möjligheter att påverka både din egen och företagets utveckling.
Praktisk information
Anställningsform: Direktrekrytering - du anställs direkt av Östra Fornås Lantbruk, medan rekryteringsprocessen hanteras av Job&Talent
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Tolga Demir tolga.demir@jobandtalent.com Jobbnummer
9576142