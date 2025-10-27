Engagerad säljare sökes till Östra Fornås Lantbruk

Jobandtalent Sweden AB / Säljarjobb / Linköping
2025-10-27


Visa alla säljarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Säljare - Innesälj/Utesälj till Östra Fornås Lantbruk
Östra Fornås Lantbruk söker nu en driven och engagerad säljare till sitt växande team! Vi söker dig som trivs med att skapa och vårda kundrelationer, och som gillar en kombination av innesälj och utesälj - ungefär 50/50.
Om rollen
I rollen som säljare kommer du att:

Ta emot samtal, beställningar och förfrågningar via telefon och e-post

Aktivt bearbeta både nya och befintliga kunder

Genomföra kundbesök och resor i tjänsten

Arbetet består även av uppföljning och relationsbyggande försäljning

Om dig
Vi ser att du:

Har erfarenhet av försäljning inom liknande bransch

Trivs med att arbeta självständigt och har en god kommunikativ förmåga

Har B-körkort och är bekväm med att resa i tjänsten

Är strukturerad, lyhörd och motiveras av att skapa resultat och bygga förtroende

Vad vi erbjuder
Hos Östra Fornås Lantbruk blir du en del av ett engagerat och jordnära team där samarbetet står i centrum. Vi erbjuder en omväxlande tjänst med stort eget ansvar, frihet i arbetet och goda möjligheter att påverka både din egen och företagets utveckling.
Praktisk information

Anställningsform: Direktrekrytering - du anställs direkt av Östra Fornås Lantbruk, medan rekryteringsprocessen hanteras av Job&Talent
Omfattning: Heltid

Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/

Arbetsplats
Job&Talent

Kontakt
Tolga Demir
tolga.demir@jobandtalent.com

Jobbnummer
9576142

Prenumerera på jobb från Jobandtalent Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobandtalent Sweden AB: