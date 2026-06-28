Engagerad ridlärare till Borlänge ridsportklubb
Borlänge Ridsportklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Borlänge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Borlänge
2026-06-28
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Vi söker en ridlärare till Borlänge Ridsportklubb
Vi söker nu en engagerad ridlärare som vill bli en viktig del av vår verksamhet.
Hos oss möter du många elever varje vecka, fantastiska hästar, engagerade kollegor och en arbetsplats där utveckling, hästvälfärd och gemenskap står i centrum.
Om rollen:
Som ridlärare hos oss ansvarar du för planering och genomförande av ridlektioner för barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer.
Du arbetar nära elever, hästar och kollegor för att skapa en trygg, lärorik och inspirerande miljö.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Ridundervisning på olika nivåer
• Planering av utbildning och aktiviteter
• Medverkan vid tävlingar, kurser och läger
• Häst- och stallrelaterade arbetsuppgifter
• Kontakt med elever, vårdnadshavare och medlemmar
• Att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling
Vem är du?
• Du är en person som har ett genuint intresse för hästar och människor
• Är pedagogisk, tydlig och inspirerande i din undervisning
• Skapar trygghet och förtroende omkring dig
• Har lätt för att samarbeta och bidra till en god stämning
• Är lösningsorienterad och ser möjligheter
• Tar ansvar och arbetar självständigt när det behövs Publiceringsdatum2026-06-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• SRL I eller motsvarande utbildning
- Dokumenterad erfarenhet av ridundervisning
• God förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skrift
• B- körkort
Meriterande:
• SRL II eller högre utbildning
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling
• Kunskap inom unghästutbildning eller hästhållning Så ansöker du
Känner du att det här skulle kunna vara din nästa arbetsplats? Då vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev samt kontaktuppgifter på referenser, senast 15 augusti.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Välkommen med din ansökan.
Arbetsgivare: www.borlangeridsportklubb.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: ulrika@parcer.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Ridsportklubb
, https://www.borlangeridklubb.se/
Sveden 31 (visa karta
)
781 92 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Ulrika Brink ulrika@parcer.se 070-896 59 69 Jobbnummer
9982252