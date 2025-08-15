Engagerad rektor till Drottning Blankas Gymnasieskola i Nacka (kopia)
Dbgy Kronan AB / Pedagogchefsjobb / Nacka Visa alla pedagogchefsjobb i Nacka
2025-08-15
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Nacka
, Karlstad
, Örebro
, Skövde
, Linköping
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Tror du på att varje elev mår bra av att studera i en trygg och inspirerande miljö? Vill du leda en skola i förändring och skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar och framgångsrik studiegång? Är du en erfaren skolledare med driv och engagemang?
Då kan detta vara rätt uppdrag för dig! Vi söker en engagerad och resultatinriktad rektor som vill leda och utveckla Drottning Blankas Gymnasieskola i Nacka. Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Drottning Blankas Gymnasieskola är skolan som är engagerad i sina elever, sitt närområde och världen. Genom personligt engagemang når vi tillsammans med våra elever framgång. På vår skola i Nacka brinner vi för att ge våra 800 elever de bästa förutsättningarna för vidare studier och ett framgångsrikt arbetsliv, både i Sverige och internationellt. Vi har tilltro till våra elevers potential och gör allt vi kan för att stötta dem att nå sina mål.
Våra engagerade och kompetenta lärare möter våra elever där de är och skapar en inspirerande och utvecklande skolmiljö på en av våra större skolor inom Drottning Blanka.
Vad innebär rektorsuppdraget hos oss?
Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska, strategiska och operativa ledning. Du leder och utvecklar verksamheten i linje med Drottning Blankas vision och målsättningar, alltid med elevernas bästa i fokus. Din huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och utveckla skolan systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa hög måluppfyllelse.
• Skapa en trygg och inspirerande skolmiljö för både elever och medarbetare.
• Driva skolans utveckling framåt med tydligt och närvarande ledarskap.
• Stärka skolan relationer, personal och verksamhet i enlighet med gällande styrdokument och mål.
• Vidareutveckla skolans pedagogiska strategi och ledarskap för att säkerställa en stark och hållbar verksamhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en tydlig och pedagogisk ledare, som med en god kommunikativ förmåga kan skapa en stabil och trygg arbetsplats för både elever och medarbetare. Du är en god organisatör och är entreprenöriell med fokus på att skapa en attraktiv skola där elever och medarbetare trivs. Genom ett högt driv och energi och genom att var en god förebild lockar du fram det bästa hos medarbetare och skapar förutsättning för utveckling inom verksamheten. Du är en erfaren rektor, känner dig trygg i din roll samt har en pedagogisk utbildning i grunden.
Du har förmåga att kombinera höga förväntningar med omtanke och du drivs av att med en helhetssyn främja elevers lärande och utveckling. Du har ett lyhört och synligt ledarskap som bygger på både involvering och delegering samt tror på vikten av att anpassa ditt ledarskap efter varje given situation.
Vad erbjuder vi?
Förutom professionella medarbetare och härliga elever finns till din hjälp en skolchef, 29 rektorskollegor runt om i landet och en stab som stöttar dig i frågor som rör bland annat kvalitet, specialpedagogik, internationalisering, HR, juridik och ekonomi.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats, karriärmöjligheter och kompetensutveckling genom Academedia Academy samt möjlighet till både interna och externa samarbeten. Självklart omfattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i januari 2026. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi rekryterar löpande så tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdag som är den 14 september 2025.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta skolchef Sara Dahl, sara.dahl@academedia.se
eller HR, Frida Lindberg frida.lindberg@academedia.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9460621