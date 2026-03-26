Engagerad rektor till Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle
Academedia Support AB / Pedagogchefsjobb / Gävle Visa alla pedagogchefsjobb i Gävle
2026-03-26
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Gävle
, Hedemora
, Avesta
, Falun
, Uppsala
eller i hela Sverige
Det här blir du en del av
Vill du leda en skola i förändring och skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar och framgångsrik studiegång? Motiveras du av ett meningsfullt uppdrag med stort ansvar, tydligt utvecklingsfokus och goda möjligheter att påverka?
Då kan detta vara rätt uppdrag för dig! Vi söker nu en engagerad, trygg och erfaren rektor som vill leda och vidareutveckla Drottning Blankas Gymnasieskola i Gävle.I rollen som rektor inom Drottning Blankas Gymnasieområde blir du en del av ett större nätverk med 26 rektorer, Verksamhetsutvecklare och stabsfunktioner. Genom mentorskap, kollegialt utbyte samt återkommande fysiska och digitala träffar under läsåret skapas goda möjligheter till stöd, samarbete och erfarenhetsdelning. I uppdraget har du även nära stöd från stabsfunktioner inom bland annat HR, Kvalitet, Marknad, Ekonomi och IT.
Det här erbjuder vi dig
Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska, strategiska och operativa ledning. Du leder och utvecklar verksamheten i linje med Drottning Blankas vision och mål, alltid med elevernas bästa i fokus. I rollen arbetar du nära skolans biträdande rektor och har en central funktion i att skapa riktning, engagemang och långsiktighet i verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla skolans verksamhet med stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete och hög måluppfyllelse.
Skapa en trygg, stabil och inspirerande skolmiljö för både elever och medarbetare.
Driva skolans fortsatta utveckling genom ett tydligt, närvarande och tillitsfullt ledarskap.
Stärka relationer, samarbete och arbetskultur inom verksamheten.
Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande styrdokument, mål och riktlinjer.
Vidareutveckla skolans pedagogiska arbete och ledarskap för att skapa en hållbar och attraktiv verksamhet.
Det här söker vi
Vi söker dig som har en pedagogisk utbildning och som har genomfört rektorsutbildningen. Du är en tydlig, pedagogisk och trygg ledare med god kommunikativ förmåga. Att skapa stabilitet och att bygga förtroende är naturligt för dig. Du kan utveckla en arbetsmiljö där både elever och medarbetare kan trivas och utvecklas.
Eftersom skolan befinner sig i en utvecklingsfas ser vi att du har erfarenhet av att leda i förändring. Det är vikigt att du känner dig trygg i att förvalta och bygga vidare på ett utvecklingsarbete som redan har påbörjats. Du är strukturerad, handlingskraftig och har en god förmåga att prioritera, organisera och att samverka.
Vi ser också att du:
Har ett synligt, lyhört och relationsskapande ledarskap.
Kombinerar höga förväntningar med omtanke och har ett stort fokus på elever.
Har en god förmåga att involvera, delegera och anpassa ditt ledarskap utifrån situation och behov.
Drivs av att utveckla verksamhet, delegera och anpassa ditt ledarskap utifrån situation och behov.
Är trygg i rektorsrollen och fungerar som en god förebild för medarbetare och elever.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: 3 augustiPlaceringsort: GävleAnställningsform: Tillsvidare (Heltid)Sista dag att ansöka är 12 aprilVi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Skolchef Marcus Trieb på marcus.trieb@academedia.se
.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: marcus.trieb@academedia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Gävle Kontakt
HR Manager
Marcus Trieb marcus.trieb@academedia.se Jobbnummer
9821843