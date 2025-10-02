Engagerad projektledare till vårt marknadsteam i Tibro
2025-10-02
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Vi på Mio fortsätter vår härliga satsning och förstärker marknadsorganisationen med en projektledare till vårt inhouse-team i Tibro.
I rollen blir du en del av ett engagerat team med höga ambitioner, där du får vara med och påverka hur vi bygger och utvecklar vårt varumärke.
Om rollen
Som projektledare får du en central roll i att leda och samordna olika marknadsprojekt där du ansvarar för att skapa struktur och driva projekten framåt. Du har en övergripande roll som håller ihop helheten och ser till att inget faller mellan stolarna.
I rollen ingår bland annat:
- Planera och sätta tydliga mål, tidplaner och resursbehov.
- Leda och motivera projektgrupper samt skapa ett positivt och samarbetsorienterat klimat.
- Samordna mellan olika avdelningar och samarbetspartners för att skapa samsyn.
- Visualisera mål och riktning med engagerande och inspirerande underlag.
- Utvärdera genomförda projekt och ta fram handlingsplaner för framtiden.
Om dig
Vi tror att du har några års erfarenhet av projektledning inom marknad, kampanjer eller varumärkesbyggande och är van vid att arbeta tvärfunktionellt med flera kontaktytor. Du gillar att skapa struktur, resultat och bygga starka samarbeten.
Du får energi av att hålla ihop helheten, planera och följa upp projekt, samtidigt som du agerar snabbt när oväntade utmaningar dyker upp. Med din kommunikativa styrka kan du tydliggöra mål och idéer visuellt, så att alla i teamet ser samma målbild. Vi tar förgivet att du är duktig i Excel och Powerpoint eller liknande.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och med ditt engagemang ser du till att projekten genomförs framgångsrikt och med hög kvalitet. Hos oss blir du en viktig pusselbit i att förverkliga idéer och visioner.
Rollen är placerad vid vårt härliga Servicekontor i Tibro och hybrid/remote arbete tillämpas ej.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem.
