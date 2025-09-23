Engagerad produktionsmedarbetare sökes väx med oss!

Thaifood Trading AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Nacka
2025-09-23


Thaifood Trading AB växer och söker nu noggranna och ansvarstagande produktionsmedarbetare till vårt team inom fiskhantering. Vi är en ledande importör och grossist av asiatiska livsmedel i Sverige och levererar till restauranger runt om i Storstockholm och uppsala.

Publiceringsdatum
2025-09-23

Dina arbetsuppgifter
Hantering och beredning av fisk
Filetering, packning och märkning av produkter
Säkerställande av kvalitet och hygien enligt gällande rutiner
Arbete i kylda lokaler med fokus på livsmedelssäkerhet

Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom livsmedelsproduktion, gärna med fisk (meriterande men ej krav)
Är noggrann, flexibel och ansvarstagande
Klarar av att arbeta i kylda miljöer
Har god fysik (tunga lyft kan förekomma)
Behärskar svenska eller engelska i tal

Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Möjlighet att utvecklas inom livsmedelsproduktion
En arbetsplats med högt tempo och trevliga kollegor

Om Thaifood Trading AB
Thaifood Trading AB är en del av Pong Gruppen och en av Sveriges största importörer av asiatiska livsmedel. Vi har nyligen flyttat till ett större lager för att möta vår tillväxt och söker nu fler kollegor till vårt team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: tseveen@pong.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thaifood Trading AB (org.nr 556806-1609)
Svarvarvägen 12 (visa karta)
132 38  SALTSJÖ-BOO

Kontakt
Tseveenravdan Tumurbaatar
tseveen@pong.se
+46 73-064 84 78

Jobbnummer
9523283

