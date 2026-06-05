Engagerad Privatrådgivare till Tidaholms Sparbank
Tidaholms Sparbank / Bankjobb / Skövde Visa alla bankjobb i Skövde
2026-06-05
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tidaholms Sparbank i Skövde
, Tidaholm
, Hjo
, Mullsjö
eller i hela Sverige
Nu söker vi en privatrådgivare till vårt kontor i Hjo. Som privatrådgivare hanterar du kundens hela affär utifrån identifierat behov. Du ansvarar för hela kundens affär och privatekonomi i banken. Du arbetar behovsbaserat och ger rådgivning inom låna, spara, pension och försäkring, med målet att skapa långsiktigt värde för kunden.
Du hittar nya affärer hos nya och befintliga kunder och har en hög servicegrad för att ge kunden en positiv upplevelse av banken. Du hjälper, guidar och inspirerar dina kunder genom det personliga mötet men också via telefon eller digitala kanaler. Du kommer över tid skapa egen kundbas men jobbar samtidigt som ett team med dina kollegor.
Vi söker dig som
Har Swedsec rådgivar- & bolånelicens och försäkringsförmedlingsrätt (IDD).
Vill skapa goda och långsiktiga kundrelationer med utgångspunkt i bankens värdeord: personlig, tillgänglig och engagerad.
Är lyhörd för kundernas behov och har en naturlig förmåga att bygga förtroende.
Är affärsorienterad samt arbetar noggrant och effektivt.
Trivs i en kultur som präglas av gemenskap och lagkänsla, där samarbete är en viktig framgångsfaktor. Publiceringsdatum2026-06-05Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placeringsort i Hjo.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till personal@tidaholms-sparbank.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 men urval och intervju kan ske löpande.
Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Michael Swärd, kontorschef: 0503 – 316 61
Annie Gustavsson, HR-koordinator: 0502 – 185 20
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter och, vid behov, genomför en grundläggande bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen, i enlighet med gällande lagstiftning.
Om Tidaholms Sparbank
Tidaholms Sparbank är en fristående bank med kontor i Tidaholm, Mullsjö och Hjo. Vi är cirka 60 anställda och har över 120 års erfarenhet av att driva bank och har idag drygt 27 500 kunder. Vår lokala förankring ger oss en unik möjlighet att vara en del av samhällsengagemanget. Vi är en fullsortimentsbank, och det innebär att vi kan erbjuda de flesta banktjänsterna för privat- och företagskunder. Tidaholms Sparbank är banken som präglas av engagemang, personlighet och tillgänglighet. Sparbankerna har för sjätte året i rad fått utmärkelsen "Sveriges nöjdaste privatkunder" och "Sveriges nöjdaste företagskunder" i den årliga undersökningen SKI Bank 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: personal@tidaholms-sparbank.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Privatrådgivare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Sparbank
(org.nr 567200-4883), https://www.tidaholms-sparbank.se/om-oss/jobba-hos-oss.html
541 52 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo Kontakt
HR
Annie Gustavsson annie.gustavsson@tidaholms-sparbank.se 050218520 Jobbnummer
9949442