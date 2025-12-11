Engagerad Personlig Assistent till en positiv 18-årig tjej sökes!
2025-12-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Vaggeryd
, Gnosjö
, Vetlanda
, Gislaved
Nu behöver vi stärka upp vårat team med ytterligare en personlig assistent, till en tjänst på ca:80%.
Vår uppdragsgivare är en aktiv och glad tjej på 18 år som bor i centrala Jönköping.
Du som söker behöver vara en lugn och trygg person, som är motiverad till att bygga upp en struktur och tydlighet för vår brukare. Uppdraget ställer krav på din pedagogiska och omvårdande förmåga.
Som assistent deltager du i vardagens alla delar som personlig omvårdnad, måltider, kommunikation, träning och fritidsaktiviteter. Din roll blir även att stimulera och motivera till utveckling genom humor, lek och fritidsaktivitet.
Vi ser gärna att du som söker är en kvinna som har lätt att följa instruktioner och trivs med varierande arbetstempo. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom yrket, samt kunskap i att kommunicera med tecken.
På arbetsplatsen kommer du få en bra introduktion genom att gå bredvid en erfaren assistent.
Körkort och tillgång till bil är ett krav för tjänsten.
Välkommen till ett bra och fungerande arbetslag!
Arbetstider: Vardagar: Eftermiddagar från 16:00 och kväll/natt med viss jour. Helg: Dagtid. Natt kan förekomma.
Anställningsvillkor: Deltid, c:a 80%
Tillträde: Omgående
Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
