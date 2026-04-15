Engagerad personlig assistent till en aktiv pojke i centrala Malmö - ca 50%
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Nu söker vi en trygg, ansvarstagande och engagerad personlig assistent till en glad och aktiv pojke i skolåldern som bor centralt i Malmö. Pojken har autism och behöver stöd i sin vardag för att skapa struktur, trygghet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Som personlig assistent blir du en viktig del av hans vardag - en trygg vuxen som stöttar i både rutiner, lek och aktiviteter.
Arbetet innebär att finnas som stöd i pojkens dagliga liv, både i hemmet och vid olika aktiviteter. Ingen dag är den andra lik, och du kommer att arbeta nära pojken för att skapa en trygg och fungerande vardag.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
Här är ditt lugn, din tydlighet och din förmåga att skapa trygghet avgörande. Du blir en viktig person som hjälper pojken att förstå sin omvärld och känna sig säker i vardagen. Vi söker dig som är varm, stabil och engagerad - och som trivs i en roll där du gör verklig skillnad.
Du är: * lugn, trygg och tålmodig * ansvarstagande och lyhörd * strukturerad och tydlig * flexibel och bra på att samarbeta * nyfiken på att arbeta med barn med NPF
Har du erfarenhet av arbete med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det meriterande - men personlig lämplighet och engagemang är allra viktigast. Du behöver kunna behärska engelska väl då familjen kommunicerar på engelska.
Du kommer bland annat att hjälpa till med: * personlig hygien, till exempel dusch och tandborstning, på- och avklädning * måltider och dagliga rutiner * att skapa struktur och tydlighet i vardagen * förebyggande stöd vid stress och utmanande situationer * lek, aktiviteter och social träning * tillsyn och trygg närvaro
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 50%. Arbetspassen är förlagda till dag och kväll på vardag och helg. Arbetstiderna är varierade och är kl. 16:30-20:05 och kl. 17:00-20:35 på vardagar och kl. 09:00-14:10 på helgerna.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll - så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Rooskatarina.roos@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
