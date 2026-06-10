Engagerad personlig assistent till 23-årig kille med fokus på rehab och trä
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-06-10
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, Vallentuna
, Täby
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eller i hela Sverige
Om mig
Jag är en 23-årig kille som bor i egen lägenhet. Jag är kreativ, tycker om musik och djur och har just nu stort fokus på rehab, träning och meningsfulla aktiviteter i vardagen.
För mig är det viktigt att ha assistenter som kan peppa, motivera och stötta mig i att utmana mig själv och ta steg framåt. Jag behöver assistans med all daglig livsföring, såsom personlig hygien, tvätt, städning, matlagning och andra vardagliga sysslor.
Om dig:
Jag söker dig som är aktiv, tycker om att röra på dig och gärna följer med på promenader och träning. Det är ett plus om du är kreativ och tycker om att hitta på pyssliga eller skapande aktiviteter.
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du är empatisk, omtänksam och har lätt för att samarbeta, men kan också arbeta självständigt när situationen kräver det. Du behöver kunna vara lyhörd för mina behov och samtidigt bidra med positiv energi och motivation i vardagen.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
Är på 80%. Arbetet är förlagt på 12-timmars pass, dag eller vakennatt och eventuellt någon helg, på rullande schema. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
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169 03 SOLNA Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9956612