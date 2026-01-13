Engagerad personlig assistent till 19-årig tjej i Stockholm
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-13
Jag söker dig om är engagerad person med viljan att utvecklas tillsammans med mig! Denna tjänst passar perfekt att kombinera med tex studier!
Jag söker dig som vill arbeta i mitt personlig assistans team. Jag är en aktiv tjej i 19-årsåldern som bor med min familj i Nacka som utöver skolan gillar att träffa mina kompisar, ta det lugnt hemma, bada och gå ut på naturpromenader. Jag går så klart i skolan, men denna tjänst handlar i första hand om att stötta mig dagtid på helger och på alla skolloven samt vid behov på eftermiddag/kväll efter skolan (från kl.15).
Om rollen: Jag behöver ett omfattande stöd med allt som rör mitt dagliga liv. Som min personliga assistent kommer du att vara det viktiga stödet i allt från kommunikation, måltider, förflyttningar (jag har många hjälpmedel) och personlig hygien till att skapa struktur, trygghet, delaktighet och glädje i vardagen. Arbetet är varierande och innebär både praktiska uppgifter och att vara det sociala och trygga stöd jag behöver för att skapa förutsättningarna som gör att jag fungerar. Rollen kräver att du är en person som har viljan att alltid se mitt bästa.
Jag söker dig som:
- Är lyhörd och ansvarstagande
- Har personlig mognad, tålamod och är trygg i dig själv
- Är initiativrik, har humor och ett ungt sinne -vi ska kunna ha kul tillsammans!
- Har förmågan att läsa av varje situation och märker i tid när du behöver vara initiativtagande och motiverande eller när det istället behövs att du ger utrymme
- Jag söker dig i åldern 20-45 år, helst kvinnliga sökande, som både talar och skriver svenska obehindrat.
- Har erfarenhet av rollen som personlig assistent och med det förståelse för vikten att vilja lära dig att assistera just mig och utvecklas med mig
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete med unga med funktionsvariationer är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast.
Omfattning & arbetstider:
- Timanställning med fasta pass varannan helg samt extra pass/inhopp vid behov varierande tider.
- Arbetspassen ligger i huvudsak under den tid som jag inte är i skolan på helger och skollov , eftermiddag/kvällar- perfekt att kombinera med studier!
- Långsiktighet premieras - vi vill att du ska trivas och stanna
- Tillträde så snart som möjligt
Vi ser fram emot att träffa dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9681167