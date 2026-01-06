Engagerad personlig assistent till 16 årig pojke - Strängnäs. Vikariat.
Performiq AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Strängnäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Strängnäs
2026-01-06
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du bli Theos nya assistent?
Vi söker dig som vill jobba alla skift/pass, dag, kväll, helg och vaken natt med möjlighet till fast schema på vikariat.
Att jobba som personlig assistent är fantastiskt, viktigt, utmanande, roligt och totalt livsavgörande både för dig och din brukare med familj.
För att Theos dagar och nätter ska fungera behöver du vara ordningsam, ansvarstagande, positiv och lösningsfokuserad.
Arbetet syftar till stor del att få en hel familj att fungera och må bra, då hela familjen påverkas av hur Theo mår och hur trygga hans assistenter är. Detta innebär att du behöver ha en stor social förmåga med en balanserad fingertoppskänsla.
Vi är ett stort team där vi lägger stor vikt vid att ställa upp för varandra, ha roligt tillsammans och arbeta fram nya idéer för att skapa trivsel och engagemang.
För att bli en bra personlig assistent behöver du ha en stor personlig mognad där du kan skilja på dina egna behov och behoven hos den du jobbar med.
Har du viljan att göra gott, en förståelse för funkisvärlden och vill bli en viktigt komponent i ett roligt team?
Hör av dig!Publiceringsdatum2026-01-06Övrig information
Lön enligt avtal, kollektivavtal Kommunal/Almega Vårdföretagarna.
Vikariat med möjlighet till förlängning.
Startdatum: Snarast.
Om PerformIQ
Vi på Team Aron Assistans hjälper våra kunder att få möjlighet att prova på olika idrotter och ser till att assistenter och kunder får komma i kontakt med föreningar och idrottsklubbar som skulle kunna vara av intresse. Genom vårt nätverk inom idrotten och via samarbeten med föreningar och idrottsklubbar kan vi uppfylla våra kunders önskan att gå på exempelvis fotbollsmatcher eller andra idrottsrelaterade evenemang. Finns önskan att efter matchen hälsa på laget eller sin favoritstjärna finns det goda chanser att vi kan ordna även detta. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Thomas Eriksson thomas.eriksson@teamaronassistans.se Jobbnummer
9670267