Engagerad personlig assistent sökes till tonåring i Sundbyberg
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2025-09-09
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Om mig:
Jag är en 17-årig kille som bor i Sundbyberg. På fritiden gillar jag att bowla, gå på bio, träffa mina kompisar och familjen. Det skulle underlätta vårt samarbete om du delar några av mina intressen.
Om dig:
Nu söker jag en glad och engagerad person mellan 25-40 år som vill stanna på lång sikt. Det är ett plus om du kan spanska men inte ett krav. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i svenska.
Jag vill gärna att du har erfarenhet med PEG och RIK (intermittent Kateter). Du kommer assistera mig i allt i min vardag.
Tjänsten:
Är på 50% dag, kväll, sovande jour på rullande schema.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, personbevis, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9498864