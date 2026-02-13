Engagerad personlig assistent sökes till man i Burgsvik omgående!
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2026-02-13
IGS Assistans AB har nyligen vunnit upphandling inom personlig assistans i Region Gotland och söker därför nu personliga assistenter till flera uppdrag på ön.
Med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans är vi stolta över att ha fått förtroendet att leverera assistans av hög kvalitet. Vår gedigna kompetens, långa branschkunskap och vårt fokus på långsiktiga och respektfulla assistanslösningar ligger till grund för uppdraget och vårt fortsatta arbete i regionen.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt bemötande och som vill arbeta med människor på ett respektfullt och långsiktigt sätt.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Nu söker vi efter en personlig assistent som vill ha ett meningsfullt arbete och möjlighet att göra skillnad i någons liv. Uppdraget avser en man i 70-årsåldern bosatt i Burgsvik. Mannen har en egen snickarverkstad som används flitigt. Perfekt för dig som gillar att skapa med händerna och är händig.
Arbetstiden är kl 7:30-22:30 både vardag och helg.
Du inleder anställningen med en timanställning men det finns goda chanser att på sikt få fast schema om personkemin stämmer mellan dig och kunden.
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd till en person med funktionsnedsättning i dennes vardag. Arbetet utförs i kundens hem och i andra miljöer där kunden vistas. Arbetsuppgifterna varierar utifrån kundens behov och kan bland annat omfatta personlig omvårdnad, stöd i vardagliga rutiner, förflyttningar samt följe vid aktiviteter och ärenden.
Det finns även möjlighet att arbeta hos flera kunder, på olika orter runt om på Gotland.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som personlig assistent (erfarenhet efterfrågas)
Är ansvarstagande, lyhörd och har ett professionellt förhållningssätt
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har intresse för eller erfarenhet av snickeri/träslöjd, då kunden har egen verkstad i hemmet.
Har körkort och tillgång till egen bil.
Har möjlighet att arbeta flexibla tider
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt respekt för kundens självbestämmande och personliga integritet.
Anställningsvillkor
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal
Individuell lönesättning, timlön enligt överenskommelse
Arbetsgivare: IGS Assistans AB
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (barn med funktionsnedsättning) måste uppvisas före anställning
Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med din ansökan, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.
Alternativt kan du ansöka om belastningsregister och få det digitalt via Kivra.
Länk till ansökan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast kandidater som bedöms aktuella för intervju kommer att kontaktas. Urval och intervjuer sker löpande, därför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att IGS Assistans AB behandlar och sparar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess.
Om IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat assistansbolag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans.
Vi arbetar utifrån kundens individuella behov och självbestämmanderätt och erbjuder våra medarbetare kontinuerlig utbildning, friskvårdsbidrag samt utvecklingsmöjligheter. IGS Assistans är ett företag som satsar på hög kvalitet, mångfald och långsiktighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BURGSVIK". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
623 35 BURGSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9741281