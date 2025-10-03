Engagerad personlig assistent sökes till kvinna i Gislaved
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gislaved Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gislaved
2025-10-03
Vill du känna dig behövd, få nya utmaningar och ha en meningsfull vardag? Då är det dig jag söker!
För drygt sju år sedan fick jag en hjärnblödning, som slog ut mig fysiskt, men inte mentalt.
I början hade jag inget tal alls. Jag har jobbat tillbaka talet, men det är fortfarande lite otydligt.
Rörligheten är nedsatt och jag använder rullstol men jag har gjort otroliga framsteg, långt bortom de prognoser som jag fick under de första månaderna.
Jag är 46 år, gift och vi har fyra flickor, 17, 14, 12 och 9 år gamla. Vi bor i en villa i Gislaved, Småland.
Jag har tvingats byta ut mitt arbete som högstadielärare, mot rehabilitering av mig själv.
Det innebär att jag tränar i form av sjukgymnastik, arbetsterapi, gymmet och logopeden. Jag kommer även ett par gånger iväg på rehabresor till Spanien och även till Marstrand. Det är därför ett måste att du har B-körkort, så att du kan hjälpa mig att köra till de olika aktiviteterna i Sverige. Jag har även goda möjligheter till att träna hemma. Det är viktigt att du som assistent är flexibel då jag många gånger behöver ha med mig min assistent på olika aktiviteter, tex till Marstrand.
Mina stora intressen är matlagning, bakning och familjen.
Det viktigaste för mig är att vi kommer bra överens, trivs tillsammans och att du har ett pedagogiskt sinne.
Du ska ha förmågan att pusha och driva på, så att jag ständigt utmanas och tvingas att göra framsteg.
Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av denna utmaning, och vill vara med på min resa tillbaka till ett självständigt liv. Just nu söker jag en assistent som kan arbeta heltid på schema.
Arbetstider: 06.30-17.00 vardagar.
Min assistans utförs främst dagtid. Kvällar och helger samt övernattning förekommer vid behov och efter överenskommelse.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!

Körkortskrav
• B (Personbil)
• B (Personbil) Ersättning
Arbetsgivare Monument Assistans AB (org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se
Regionchef
Regionchef
Renzo Di Negro renzo@monumentassistans.se +46760222380
