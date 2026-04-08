Engagerad personlig assistent sökes till aktiv kvinna i Falkenberg
2026-04-08
Inkludera Assistans söker en personlig assistent till en kvinna bosatt i Falkenberg. Tjänsten är på deltid och gäller tills vidare, med möjlighet till både tillsvidare- och tidsbegränsad anställning.
Nu vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill bidra till att förbättra en annan människas liv genom särskilda insatser. Uppdraget gäller en kvinna med MS som bor i Falkenberg. Tjänstgöringsgraden ligger mellan 65-100 %. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att stödja henne i dagliga rutiner, följa med på aktiviteter, hjälpa till med personlig hygien, måltider samt på- och avklädning.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Vardagar: 08:00-14:15
20:00-08:00 (sovande jour)
Helger: 08:00-14:15
20:00-08:00 (sovande jour)
Under helger kan tiderna variera.
Kunden beskrivs som en härlig kvinna som finner glädje i det enkla. På fritiden ägnar hon sig gärna åt att sticka och att bada, vilket är en återkommande aktivitet. Hon har även ett intresse för travsport och tycker om att komma ut på utflykter.
Som personlig assistent kommer du att spela en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för kunden. Du blir en viktig del av hennes liv och bidrar till hennes självständighet och välmående. För att passa i rollen ser arbetsgivaren att du är lyhörd, ansvarstagande, trygg och samarbetsvillig. Personkemin mellan dig och kunden är mycket viktig och kan vara avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
För tjänsten krävs att du har körkort, tillgång till bil, är rökfri samt inte är allergisk mot pälsdjur.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
891 35 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Liridon Selmani liridon.selmani@inkluderassistans.se 010-1574045
