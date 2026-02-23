Engagerad personlig assistent sökes till 7-årig tjej på Ekerö
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ekerö
2026-02-23
Är du min nya superhjälte?
Jag är en glad och busig tjej med rörelsehinder. På fritiden älskar jag att leka med mina syskon, gunga, pyssla och gå till lekparken. Jag brukar också åka och rida, bada och åka skidor.
Söker du ett extrajobb samtidigt som du vill göra något viktigt för en annan människa? Det här uppdraget innebär att assistera vid alla möjliga situationer i livet och fungera som en förlängning av mig i mitt vardagsliv.
Vi söker DIG som är barnkär, hjälpsam, trygg, lyhörd och som känner av när det är läge att ta plats eller när det är läge att hålla sig lite mer i bakgrunden. Du har också känsla för integritet eftersom arbetsplatsen främst är i hemmet.
Vi kommer tillsammans överens om hur ofta och hur långa passen ska vara men de aktuella tiderna är ungefär de här:
• Helger kl. 9.30-18.30
• Vardagar kl. 15.30-18.30.
• Det finns också chans att jobba mer i samband med lov och högtider. Den här tjänsten är perfekt att kombinera med annat jobb eller studier!
Meriterande för den här tjänsten är om du har tidigare erfarenhet av att jobba med barn. Allra viktigast är dock att du ser det här uppdraget som långvarigt och att du har ett genuint intresse för att lära känna vår lilla tjej.
Rekrytering kommer att ske löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt!
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9757032