Engagerad personal sökes på 75% till KVS i Vejbystrand, Forenede Care

Vi på Forenede Care söker dig som vill arbeta på vårt hemtrevliga äldreboende KVS ! Här arbetar vi salutogent med fokus på det friska och samtliga medarbetare utbildas kontinuerligt utifrån vårt Leva-Livet koncept.
Som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende. Vi arbetar utifrån värdeorden ansvar, engagemang och omtanke.
Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Forenede Care AB driver KVS på uppdrag av Ängelholms kommun. Vi har 34 lägenheter uppdelade på två enheter. KVS har en fantastisk utemiljö med havet som granne. En enhet är för somatiskt sjuka personer och den andre avdelningen är för personer med demenssjukdom.
Vi arbetar i team bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, gruppledare, och verksamhetschef.
Vi vill göra skillnad, för människor, för samhället och för framtiden.
Det ligger nära busshållplats och parkerar gör du enkelt på våra närliggande platser vid byggnaden.
Hos oss får du kompetenta och hängivna chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som personal och i din utveckling på Forenede Care. Vi driver ett företag där du är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, svara på larm och socialt umgänge. Socialt umgänge kan bland annat handla om samtal, spel, cykeltur, musikaktiviteter eller liknande.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu dig som vill arbeta på ett längre vikariat som undersköterska hos oss. Båda avdelningarna kan bli aktuella.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Inneha en undersköterskeutbildning alternativ flerårig erfarenhet inom säbo.
Goda kunskaper inom målgruppen äldre med kognitiva sjukdomar.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vara trygg med tekniska hjälpmedel.
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Aktuell tjänst avser ett vikariat med 75% sysselsättningsgrad på minst 6 månader med start 2025-11-01. Arbetstiderna är förlagda dagtid, kvällstid och helg.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare.
Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
Utöver äldreboende har vi verksamheter som bedriver hemtjänst, ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
