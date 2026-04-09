Engagerad och resultatdriven? Hjälp arbetssökande till jobb i sommar!
EnRival AB / Personaltjänstemannajobb / Eskilstuna
2026-04-09
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EnRival AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Hallstahammar
, Köping
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i människors liv i sommar? Bli handledare inom Rusta och Matcha!
Är du en engagerad person med ett starkt driv att hjälpa människor ut i jobb eller studier? Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Då är du den vi söker som semestervikarie till vårt team!
Om tjänsten Som handledare inom Rusta och Matcha stöttar du arbetssökande på deras väg mot självförsörjning. Du arbetar coachande och motiverande för att hjälpa dem att hitta rätt jobb eller utbildning. Ditt arbete innebär bland annat:
Individuell vägledning och coachning
Matchning mot jobb och utbildning
Kontakt med arbetsgivare och nätverksbyggande
Stöd i ansökningsprocesser och intervjuförberedelser
Vem är du? Vi söker dig som har en positiv inställning, är duktig på att skapa relationer och trivs i en dynamisk miljö. Du är social, flexibel och ser möjligheter där andra ser hinder. Att inspirera och motivera människor är din styrka!
Kravprofil (uppfyll minst ett av följande alternativ):
Alternativ 1:
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid
Alternativ 2:
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom något av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Meriterande egenskaper och erfarenheter:
Starkt nätverk inom det lokala näringslivet
Fler språkkunskaper utöver svenska
Förmåga att skapa och underhålla relationer
Strukturerad, initiativtagande och resultatinriktad
God kommunikationsförmåga och coachande arbetssätt
Digital kompetens och erfarenhet av att hålla online-möten
Varför ska du söka?
Du får ett meningsfullt jobb där du hjälper människor att förändra sina liv.
Du blir en del av ett engagerat team med högt tempo och stark sammanhållning.
Du får möjlighet att bredda ditt nätverk och arbeta nära näringslivet.
Du får en flexibel och utvecklande roll där ingen dag är den andra lik.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna nya engagerade kollegor till vårt team.
Bifoga intyg som styrker ovan behörighetskrav i samband med din ansökan.
Har du frågor? Kontakta Nessrine Westerling på nessrine.westerling@enrival.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna Jobbnummer
9844118