Engagerad och positiv tandläkare sökes till Kungsholmen.
2025-11-04
Vi på Family Dental Care har två fräscha tandläkarkliniker vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen i Stockholm. Vi är en glad och erfaren grupp som jobbar med den senaste utrustningen.Vi sätter patienten i centrum och jobbar med kvalité.
Vi söker dig som är flexibel, tar egna initiativ och har en god samarbetsförmåga. Ett stort intresse för att erbjuda personlig service är nödvändigt. Du tycker att det är roligt med pedagogisk approach gentemot patienter, att medverka i mottagningens utvecklingsarbete och är service minded.
Du ska ha minst 3 års klinisk erfarenhet i Sverige samt ha flytande kunskaper inom det svenska språket. (Tal och skrift.) Meriterande om du är erfaren inom endodontiska och estetiska behandlingar samt Invisalign. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: anna@familydentalcare.se
http://www.familydental.se
