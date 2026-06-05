Engagerad och positiv personlig assistent sökes till tjej i Mölndal
Konsensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
2026-06-05
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsensus Personlig Assistans AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Hej, det är jag som är Lotte!
Jag är en glad och charmig tjej på 26 år som bor i Mölndal med min familj. För att min dag skall fungera behöver jag personliga assistenter vid min sida som hjälper, stöttar och pushar mig.
Nu söker jag en ny assistent. Det jag behöver hjälp med är kommunikation, måltider, personlig hygien och träning mm. Jag pratar med lite ord, Bliss och stödtecken mm.
På min fritid gillar jag att vara aktiv med ridning, framerunning, bada, bowla ta en shoppingtur eller fika på stan. Jag gillar också mysiga hemmadagar, spela spel, sjunga, pyssla eller titta på iPad. Arbetet är där jag befinner mig och en del av det sker i hemmet med familjen så det är viktigt att du har känsla för integritet och respekt.
Vem är du?
Jag söker en kvinnlig assistent med glimten i ögat, trygg i dig själv, påhittig, flexibel och med en portion tålamod. Det är bra om du om du kommer med egna initiativ med olika förslag på aktiviteter som motiverar mig så att jag utmanar mig själv och får lära mig nya saker. Det kan ta lite tid att lära känna mig och komma in i allting så jag söker Dig som ser långsiktigt på jobbet men viktigast är att vår personkemi stämmer.
Det är bra om du är i god fysisk kondition eftersom jag behöver hjälp att lyftas hit och dit emellanåt, tex i och ur min rullstol i olika situationer.
Att du som söker har mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt, är ett krav. Detta är framför allt av stor vikt då arbetet innebär att vara ett kommunikativt stöd, men också för att du både muntligt och skriftligt måste kunna ta till dig och förstå information.
Det är meriterande om du har körkort men det är inget krav.
Omfattning om tjänst
Arbetstiderna är förlagda till eftermiddagar från ca kl 16.00, kvällar, helger och lediga perioder. Månadsarbetstiden är upp till ca 20-50% beroende på hur flexibel du är och hur mycket du vill arbeta.
Känner du att det skulle vara kul att arbeta hos och med mig så ansök redan idag. Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till rekrytering@konsensus-assistans.se
. Märk mejlet med Ref: U071
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistans. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation. Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personliga assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U71". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9949469