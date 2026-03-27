Engagerad och passionerad hovmästare till Falkenberg Strandbad
2026-03-27
Falkenberg Strandbad, en oas där pool cluben bultar av känslor och förväntan, där drinkarna skakas och dekoreras med ananasblad och parasoll. Doften av klassiker kring det öppna köket i Brasserie Famille, grillen i Sandy 's ryker och Kelly 's erbjuder dans på varje solbädd. Strandbaden är den perfekta platsen att titta ut över havet samtidigt som du rycks med av alla glada gäster.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Om tjänsten som Hovmästare på Falkenberg Strandbad
I rollen som Hovmästare på Falkenberg Strandbad ansvarar du för att säkerställa en enastående gästupplevelse i våra restaurangmiljöer. Du leder och coachar servisteamet, koordinerar det dagliga arbetet i matsalen och är närvarande på golvet för att skapa ett välkomnande, personligt och professionellt intryck. Tillsammans med vårt team arbetar du hands-on med service och driver försäljning genom ett aktivt och inkluderande ledarskap.
Ansvarsområden - Hovmästare restaurang, service och gästupplevelse
Leda och motivera teamet under service för att säkerställa högsta kvalitet i gästmötet
Planera, organisera och fördela arbetsuppgifter i matsalen
Utbilda och introducera nya medarbetare i rutiner, service och produkter
Arbeta med aktiv försäljning och ständigt se möjligheter att överträffa gästens förväntningar
Lösa utmaningar och hantera klagomål på ett professionellt och personligt sätt
Samarbeta med kökschef, restaurangchef samt andra avdelningar för sömlös drift
Kvalifikationer och erfarenhet för rollen som Hovmästare
Dokumenterad erfarenhet av serviceyrken inom hotell eller restaurang
Trygg ledare som coachar och inspirerar ditt team
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande)
Förmåga att skapa struktur och goda rutiner även i ett högt tempo
Ser försäljning och service som en naturlig del av arbetsdagen
Vi uppskattar både formell utbildning och relevant yrkeserfarenhet
Vi söker dig som är engagerad och inkluderande
Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och drivs av att skapa positiva och varaktiga intryck hos våra gäster. Du leder genom att vara närvarande, föregå med gott exempel och är lika bekväm med vardagsrutiner som att hitta kreativa lösningar. Hos oss är det balansen mellan professionalism och personligt bemötande som gör oss unika.
Arbetstid
Arbetstiden är belagd på kvälls- och helgtider.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare 100 % Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag är 30 april.
Uppfyller du inte alla exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7477672-1918916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Havsbadsallén 2A
)
311 42 FALKENBERG Arbetsplats
ESS Group
9825384