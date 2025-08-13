Engagerad och pålitlig assistent sökes till kvinna i Hisings Kärra
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker en ny assistans grupp med uppstart 1/9-2025 med möjlighet av introduktioner under augusti månad.
Vi söker dig som:
• Är lugn och stressfri
• Se vad som behöver göras
• Lyhörd
• Rökfri
Vi söker endast kvinnor till denna arbetsplats.
Vår kund är en kvinna med svår epilepsi som behöver tillsyn hela dygnet. Du som assistent arbetar tillsammans med vår kund i alla moment där av är det väldigt viktigt med kommunikationen. Om du är glad och positiv så är det bara ett plus.
Vi söker dig som behärskar svenska språket i både tal och skrift. Då du har viss dokumentations skyldighet. Tjänstgöringsgraden är 50 till 100 procent, det finns goda chanser att få jobba 100 procent för rätt person.
Ärendet ligger ute på Hisings Kärra.
Arbetstider:
08:00-17:00
17:00-08:00 (8h jour)
Vår rekrytering kommer att påbörja från v. 30. Vänta inte med din ansökan. Ersättning
