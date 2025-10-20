Engagerad och nytänkande HR-strateg till Sundbybergs stad
Sundbybergs kommun / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-10-20
Följ med på en spännande utvecklingsresa!
Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, men också den mest tätbefolkade, en levande stad där människor, idéer och utveckling får ta plats.
HR-avdelningen i Sundbybergs stad har en avgörande roll för att skapa en attraktiv, hållbar och utvecklingsorienterad arbetsmiljö för stadens chefer och medarbetare.
Sundbybergs stads HR-avdelning befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi möter framtidens utmaningar genom att förnya våra processer, stärka styrningen och arbeta med effektiva och moderna metoder. Vårt fokus ligger på att skapa en hållbar arbetsmiljö och ett ledarskap som inspirerar, utvecklar och bidrar till att hela organisationen når sina mål. Här får du möjlighet att bidra till en HR-avdelning som är innovativ, framåtblickande och en drivande kraft för hela organisationens utveckling.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Som HR-strateg får du en unik möjlighet att kombinera strategiskt ansvar med din spetskompetens och bidra till stadens utveckling. Du får vara med och forma tjänsten då den är ny och samtidigt forma framtidens HR-arbete i en organisation som satsar på innovation, digitalisering och hållbar utveckling.
Du har en nyckelroll i att stärka stadens attraktivitet som arbetsgivare, utveckla vårt strategiska arbetsgivarvarumärke och säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning. Du leder utvecklingsprojekt, moderniserar HR-processer och driver arbetet med att skapa en sammanhängande och effektiv medarbetarresa - från rekrytering till avslut.
Du är också en viktig länk mellan HR och kommunikation, och samarbetar nära med HR-konsulter, kommunikatörer, specialister inom ledning och samordning samt chefer i hela organisationen.
Ansvarsområden
Uppdraget kräver en kombination av strategisk överblick, operativ handlingskraft och förmåga att bidra till förändring och utveckling i en komplex organisation.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Som HR-strateg får du en nyckelroll i Sundbybergs stads kulturförändring. Du arbetar nära både ledning och medarbetare för att främja en kultur präglad av öppenhet, samarbete och ständig utveckling.
• Du utvecklar och implementerar initiativ som stärker organisationskulturen och främjar engagemang och välmående. Genom att kommunicera och förankra våra gemensamma värderingar bidrar du till att skapa en inkluderande, innovativ och engagerande arbetsmiljö.
• Som HR-strateg är du en drivande kraft i att utveckla HR:s strategiska bidrag till organisationen. Du rör dig mellan det strategiska och det operativa, och utmanar kontinuerligt arbetssätt och processer för att frigöra tid och skapa värde för både HR och verksamheten.
• Du projektleder modernisering och effektivisering av HR-processer, analyserar och förbättrar befintliga arbetssätt, och föreslår lösningar som stärker organisationens konkurrenskraft.
Du driver digitaliseringsinitiativ som stödjer moderna och effektiva arbetsprocesser.
• Du är med och utvecklar arbetet med ledarskap och ledningskommunikation, med särskilt fokus på att stärka medarbetarskap, ledarskap och organisatorisk utveckling. Genom att skapa förutsättningar för ett tydligt och engagerande ledarskap bidrar du till att bygga en hållbar och framåtblickande organisation.
• Som HR-strateg stöttar du vid upphandling, avtalsförvaltning och uppföljning inom HR-området.
Kvalifikationer och erfarenhet
För att lyckas i rollen som HR-strateg har du en relevant universitets- eller högskoleutbildning inom personalvetenskap, beteendevetenskap eller liknande område. Du har minst fem års erfarenhet av strategiskt HR-arbete, varav minst tre år inom offentlig sektor.
Du har dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsarbete och digitaliseringsprojekt, samt god förmåga att arbeta datadrivet med starka analytiska färdigheter. Du är en skicklig kommunikatör och samarbetspartner, van att bygga upp strukturer och implementera organisationsövergripande processer.
Du har god förståelse för kopplingen mellan strategi, styrning och verksamhetsutveckling, och är en rutinerad skribent som levererar målgruppsanpassade och lättillgängliga texter.
Meriterande är vidareutbildning inom projektledning, strategi eller ledarskap.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som ser din roll som en del av ett större sammanhang och har förmåga att ta hänsyn till olika perspektiv. Du är strategisk, resultatorienterad och har en stark analysförmåga med ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du är trygg, pedagogisk och serviceinriktad, med lätthet att skapa goda relationer och samarbeten. Du är prestigelös, flexibel och trivs i en dynamisk miljö där du inspirerar och engagerar andra. För att lyckas i rollen behöver du kunna bygga strukturer, driva förändring och fatta välgrundade beslut med verksamhetens bästa i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser gärna att du inkommer med din intresseanmälan så snart som möjligt, dock senast den 14 november 2025.
Du kan komma att bli ombedd att genomföra ett eller flera tester i denna rekrytering.
Bakgrundkontroll kan komma att tillämpas.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Compass. Du anmäler ditt intresse för tjänsten via Compass hemsida. Här
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Compass konsult, Maria Lahne, maria.lahne@compass.se
, 072 888 60 07.
Vi har aktivt valt media för annonsering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering. Ersättning
