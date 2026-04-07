Engagerad och nyfiken enhetschef till gemensamt chefskap sökes!
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-04-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi söker en enhetschef som med drivkraft, omtanke och stort engagemang vill leda Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden
Vill du leda i en framåtsträvande verksamhet där arbete med att utveckla barnsjukvård pågår varje dag? Då är vi rätt för dig. Du kommer i ett gemensamt ledarskap tillsammans med din chefskollega leda cirka 35 engagerade och kompetenta medarbetare från flera olika yrkeskategorier, som arbetar i multiprofessionella team. Ni har ett samlat ansvar för enhetens arbetsmiljö, personal, uppdrag och ekonomi. Du ingår i vår verksamhetsledning med kollegor som är vana vid samarbete och är en del av verksamhetens chefsgrupp om fyra. I ditt dagliga arbete arbetar du nära dina medarbetare och samarbetar med sektionsledare, verksamhetsutvecklare och stödfunktioner inom HR och ekonomi.
Verksamhetsområdet
Verksamheten består av två likvärdiga barnmottagningar i öppenvård; en i Angered och en i Gamlestaden. Vi ger vård till barn och unga mellan 0-18 år inom barnmedicin och barnpsykiatri. Vårt arbete är processbaserat och tvärprofessionellt och eftersträvar kontinuerlig utveckling. Inom verksamheten finns även förvaltningens folkhälsoenhet, som har i uppdrag att bidra till ökad hälsa i nordöstra Göteborg. Verksamheten är också en aktör på de tre familjecentralerna i närområdet. Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef har du tillsammans med din chefskollega ett delat ansvar för enhetens personal, arbetsmiljö och ekonomi. Din närmaste chef är verksamhetschef och du har ett nära samarbete med dina chefskollegor. Som en del i verksamhetsledningen bidrar du till att vi når uppsatta mål. I rollen ingår även att tillse att utredning, vård och behandling sker enligt aktuella medicinska riktlinjer. Du samverkar med personalorganisationer och andra samverkanspartners.
Tjänsten innebär 80% chefskap i kombination med 20% kliniskt patientarbete utifrån din kompetens och verksamhetens behov, alternativt nedsättning av tjänst motsvarande 20%.
Vi välkomnar dig som tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens, skapar trygghet och främjar ett samarbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet.Kvalifikationer
Erfarenhet av kliniskt arbete inom hälso- och sjukvård för barn och unga.
Akademisk utbildning inom barn- och ungdomssjukvård eller folkhälsa.
Erfarenhet av tidigare chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet. Vi utgår från Västra Götalandsregionens chefskriterier som är värdegrundsbaserat chefskap, mål- och resultatorienterat chefskap, kommunikativt chefskap och utvecklingsorienterat chefskap.Anställningsvillkor
Anställningens omfattning är heltid med möjlighet att arbeta deltid minst 80%, alternativt en kombination med kliniskt arbete motsvarande 20%. Tillträde 1:e september 2026 eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Övrig information
Intervjuer kommer att hållas med start vecka 20.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
)
462 80 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborg Kontakt
verksamhetschef
Lorna Niklasson lorna.niklasson@vgregion.se 072-2218820
9840109