Engagerad och nyfiken controller till Skärholmens stadsdelsförvaltning
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2026-07-31
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 38.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vill du vara en centralt stödjande person som kommer att göra skillnad på riktigt, både för de som bor i stadsdelsområdet men också för oss internt i verksamheten? Vi erbjuder dig helt enkelt ett spännande och självständigt arbete som controller.
Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Vår arbetsplats präglas av hög kompetens, stort engagemang och ständig utveckling med invånarna i fokus. Du blir en del av avdelningen Ekonomi, lokal och upphandling, som består av tio medarbetare med bred kompetens inom ekonomi, upphandling, lokalförsörjning och samordning. I avdelningen ingår fyra controllers, en upphandlingsstrateg, en inköpssamordnare, en redovisningsekonom, en redovisningsansvarig, en lokalstrateg och en paraplysamordnare.
Vår arbetsmiljö kännetecknas av goda möjligheter att få vara med och påverka, stort eget ansvar, omväxling och utmanande arbetsuppgifter. Att arbeta på Skärholmens stadsdelsförvaltning passar dig som vill ha utmaningar och som inte är rädd för att utmana!
Vi erbjuder
En kreativ arbetsplats med en stark teamkänsla där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat
Goda kompetensutvecklingsmöjligheter
Stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor
Flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag
Möjlighet till semesterväxling
Vinter- samt sommararbetstid
Möjlighet att arbeta hemifrån två dagar/vecka om arbetet tillåter
Centralt beläget kontor i Skärholmens centrum i nyrenoverade och moderna lokaler. Vi har ett aktivitetsbaserat arbetssätt samt ett öppet arbetsklimat.
Läs gärna mer om våra förmåner och Stockholms stad som arbetsgivare.
Din roll
I rollen som controller kommer du huvudsakligen ansvara för budget och prognoser och ta fram ekonomirapporter och presentationer för förvaltningens avdelnings- och enhetschefer. En viktig uppgift är att vara ett stöd till förvaltningen gällande analys av ekonomiska utfall och prognoser. Även att arbeta för en mer effektiv verksamhet genom förbättring av processer, rutiner och arbetssätt är en viktig del av arbetet. Du måste vara beredd på att det kan komma projekt med kort varsel som du hanterar parallellt med dina övriga arbetsuppgifter och som förväntas slutföras inom utsatt tid. Här kommer du också få möjlighet att arbeta övergripande och proaktivt med analyser och processer för att stödja verksamheten. I ditt arbete som controller rapporterar du till Stadsdelsförvaltningens ekonomichef. Vi använder IT-systemet Hypergene för budgetering och prognostisering.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
relevant utbildning inom området ekonomi
aktuell erfarenhet inom uppföljning, prognostisering och budgetering
stor vana av att hålla i presentationer och presentera ekonomiska rapporter
erfarenhet av och goda kunskaper i att arbeta med databearbetning i Excel
god kommunikativ förmåga i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har
erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller politiskt styrd organisation
erfarenhet av arbete inom Stockholms stad.
För att trivas med de många kontaktytor som rollen innebär så söker vi dig som har en hög social kompetens och kommunikativ förmåga där lyhördhet, tydlighet och engagemang är egenskaper som beskriver dig. Du har ett coachande och inkluderande sätt med förmåga att pedagogiskt kunna förklara för olika målgrupper. Du är noggrann och van att hålla igång flera processer samtidigt. Utifrån den föränderliga miljö vi verkar i, är det viktigt att du har förmågan att se långsiktigt och agera proaktivt.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget.
"Hej!Jag heter Jainisha Gandhi och kommer att vara din närmaste chef. Jag tror på ett ledarskap som präglas av tydlighet, förtroende och öppen dialog. För mig är en stark feedbackkultur en självklar del av vardagen – där vi ger varandra ärlig och konstruktiv återkoppling med respekt och omtanke, alltid med målet att utvecklas tillsammans. Min vision är att skapa en arbetsmiljö där människor känner sig trygga att ta ansvar, dela idéer och växa i sina roller. Om du uppskattar ett ledarskap som är rakt, engagerat och utvecklingsinriktat ser jag fram emot möjligheten att välkomna dig till vårt team.
Varmt välkommen med din ansökan!" Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll, rekryterar vi utan det personliga brevet. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Arbetspsykologiska tester samt ett arbetsprov kan bli aktuella för slutkandidaterna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Måsholmstorget 20 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens SDF, Ekonomi, upphandling och lokaler Kontakt
Asmaa Jundi, Akavia Jundi, Akavia 08-50824419 Jobbnummer
10016602