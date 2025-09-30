Engagerad och erfaren pedagog i musik, år 1-9
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Östertälje söker en engagerad och erfaren pedagog i musik
Vittra Östertälje ligger i utkanten av Östertälje, i Södertälje kommun. Skolan är belägen intill skog och naturområden och vi har tillgång till utomhusgym, konstgräsplaner, elljusspår, idrottshall och Sörmlandsleden i direkt anslutning till skolan.
Vittra Östertälje har under flera år haft höga fina kunskapsresultat och elever som nu går på gymnasiet har återkommit till oss och berättar att de är väl förberedda för fortsatta studier -det är vi stolta över!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad och behörig pedagog med lång erfarenhet att undervisa i musik. Vi ser gärna att du är trygg i din ledarroll, har erfarenhet av och värdesätter att arbeta differentierat och med elevens förutsättningar och möjligheter i fokus.
Vi vill att du är en pedagog som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop.
I tjänsten ingår undervisning i musik i år 1-9. Eleverna är uppdelade i halv- eller tredjedelsgrupper, med andra ord mindre grupper i salen som möjliggör ett nära pedagogiskt arbete.
I Vittra tillhör du ett arbetslag och därför är det viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärande. Vi värdesätter att du vill arbeta i team och genom utbyte av erfarenheter och kompetens bidra till den kollegiala utvecklingen i arbetslaget och i hela verksamheten.
Vi söker efter en pedagog som delar vår pedagogiska riktning som bygger på medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur (se vittra.se/om) och som brinner för ett "tillsammansarbete".
Tjänsten är på 100% med start 3 november.
Vittra Östertälje
På Vittra Östertälje har vi ett kompetent och engagerat elevhälsoteam med samtliga funktioner; speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, kurator, SYV och skolpsykolog. En nära samverkan mellan arbetslag och elevhälsoteamet, med eleven i centrum, är för oss en självklarhet.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Andelen behöriga och legitimerade pedagoger är mycket hög på Vittra Östertälje. Arbetslagen är sammansatta utifrån pedagogernas kompetens och behörigheter och leds av arbetslagsledare.
Inom Vittra och Academedia erbjuds en utvecklande arbetsmiljö med många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa samt interna utbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare, talangprogram för blivande skolledare och nätverksträffar för för lärare i olika ämnesgrupper.
Du kan läsa mer om oss på www.Vittra.se/ostertalje
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Östertälje kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/ostertalje
Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025-10-30. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Vittra har Kollektivavtal med Sveriges Lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Katarina Montenius på telefon 070-536 15 06 eller mail; katarina.montenius@vittra.se
