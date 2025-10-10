Engagerad och erfaren barnskötare till S:t Görans förskoleenhet
2025-10-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Kungsholmens förskolor!
Här blir du en viktig del i ett sammanhang som arbetar för att våra yngsta stockholmare ska få den bästa starten i livet.
Vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt med barnens delaktighet och inflytande i fokus. Här möter barnen lekfulla pedagoger under hela sin dag på förskolan.
Vi erbjuder
Kungsholmens förskolor är centralt belägna med närhet till kommunikationer. På våra förskolor tillämpas kollegial och enskild pedagogisk utvecklingstid, pedagogiska måltider och möjlighet till samverkan i olika nätverk. Som medarbetare får du bland annat friskvårdsbidrag på 3 000 kr, läs mer här om vilka övriga förmåner du erbjuds som medarbetare i Stockholms stad. Här kan du även läsa mer om hur det är att Jobba inom förskolan i Stockholms stad.
Din roll
Som barnskötare är du en viktig del i arbetslaget och bidrar tillsammans med dina kollegor till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val.
Det innebär bland annat att du är aktiv och deltar i:
Det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans läroplan och verksamhetsmål.
Planering av arbetet.
De dagliga kontakterna med vårdnadshavarna, där du är engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.
Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.
Vi söker
Vi söker en barnskötare för en tidsbegränsad anställning i S:t Görans förskoleenhet med möjlighet till förlängning.
Du har:
Gymnasieutbildning inom barn och fritid eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Arbetat som barnskötare i minst två år och har vana av utvecklingsarbete och att dokumentera barns lärprocesser.
God digital kompetens.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt, lek, pedagogiska miljöer och digitala verktyg. Du har goda erfarenheter av att introducera nya barn. I din roll är du professionell och engagerad i mötet med vårdnadshavare, dels i den dagliga dialogen, dels i utvecklingssamtal och vid föräldramöten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid följande förmågor och egenskaper:
Din förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer med barn, kollegor samt vårdnadshavare. Din goda språkliga förmåga och ditt sätt att kommunicera på ett lösningsfokuserat sätt. Din förmåga att på ett självständigt och lekfullt sätt kunna leda en barngrupp. Ditt engagemang för uppdraget som barnskötare och att du är förtrogen med de riktlinjer, policys och den värdegrund som förskolan har.
När vi väljer ut och bestämmer vilka som kommer kallas till intervju kommer vi göra urval baserat på CV och svar på urvalsfrågor. Vi kommer att läsa ansökningarna löpande så vänta inte med din ansökan!
Varmt välkommen!
Din ansökan - utan personligt brev
Vi rekryterar utan personligt brev för att kunna fokusera på de kompetenser och erfarenheter som behövs för tjänsten. Du ansöker därför genom att bifoga ditt CV och genom att svara på några urvalsfrågor. Urval görs utifrån dina svar på frågorna och på den information du lämnat i ditt CV. Vi önskar att dina svar på urvalsfrågorna hänger ihop med innehållet i ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Stockholms stad, S:t Görans förskoleenhet Kontakt
