Engagerad och duktig lokalvårdare sökes för helgarbete
Linnéa Aquatics Sweden AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2025-11-12
Linnéas Simskola är en välkänd och uppskattad privat simskola som funnits i över 30 år. Vi erbjuder simundervisning för barn 0-10 år i våra moderna och fräscha lokaler i Uppsala.
Vi är stolta över att våra lokaler alltid upplevs som rena, välkomnande och professionellt skötta - något som våra lokalvårdare har en central roll i.
Vi söker två engagerade lokalvårdare för helgarbete lördag/söndag antingen tidiga morgnar eller kvällar. Ca 3h per gång om två jobbar samtidigt.
Arbetet omfattar:
Städning av bassänghallens ytor (ej själva bassängen)
Städning av omklädningsrum, duschar och entréhall
Rengöring med särskilda metoder och maskiner anpassade för bassängmiljö
Löpande kontroll av att lokalerna håller högsta standard
Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
Noggrann, ansvarstagande och självgående
Erfaren av lokalvård, gärna i miljöer med höga hygienkrav
Positiv, serviceinriktad och mån om kvalitet
Fysiskt aktiv och trivs med praktiskt arbete
Meriterande:
Erfarenhet av städmaskiner eller specialstädning
Erfarenhet från badhus, gym eller annan våt miljö
Vi erbjuder
Ett stabilt och långsiktigt extrajobb
Trevliga kollegor och en arbetsmiljö med stolthet och kvalitet
Möjlighet att arbeta i en välkänd verksamhet med gott rykte
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: ludmilla@linneassimskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare helg". Arbetsgivare Linnéa Aquatics Sweden AB
(org.nr 556698-3226), http://www.linneassimskola.se
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Linnea Aquatics Sweden AB Jobbnummer
9602168