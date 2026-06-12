Engagerad och aktiv assistent sökes till snart 18årig kille i Ursvik, Sthlm
Kavon Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-06-12
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🌟 Meningsfullt jobb som personlig assistent – gör skillnad i en ung människas liv
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad.
Som personlig assistent till vår son Teo blir du en viktig del av hans vardag. Arbetet är främst förlagt till eftermiddagar, kvällar och helger, då du tar emot honom efter skolan och finns vid hans sida hemma under kvällen.
Det finns möjlighet att arbeta både deltid och heltid beroende på vad som passar dig.
Teo är en varm, smart och humoristisk kille som älskar fotboll, djur och historia. För några år sedan drabbades han av en allvarlig hjärninflammation (TBE), vilket förändrade hans liv drastiskt. Efter lång rehabilitering har han återfått flera förmågor, men lever idag med epilepsi och behöver stöd för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.
I rollen som assistent blir du både ett praktiskt stöd och en viktig motivationskälla. Du hjälper Teo i vardagen, stöttar honom vid förflyttningar och är med och skapar en aktiv och meningsfull fritid genom träning, sociala aktiviteter och gemensamma intressen som matlagning eller fotboll.
Vi söker dig som är trygg, empatisk och positiv, och som har energi att motivera och stötta även när det är utmanande. Du behöver vara fysiskt stark då arbetet innebär viss belastning. Tidigare erfarenhet är inget krav – vi lägger störst vikt vid din inställning och vilja att göra skillnad.
Det här är ett varierande och givande arbete där du får möjlighet att bli en viktig del av en ung människas liv och utveckling.
Tjänsten tillsätts löpande. Välkommen med din ansökan! Klicka på länken och bifoga CV och ett kort personligt brev så vi kan få en känsla för vem du är.
Arbetsgivare är Kavon Care AB, ett familjeägt assistansbolag som arbetar för att människor ska kunna leva fria och självständiga liv på sina egna villkor. Vi värnar också om våra assistenter med individuell lönesättning och kollektivavtal.
Om du ska arbeta med minderåriga behöver du också visa registerutdrag från polisen innan anställning. Beställ gärna utdraget direkt här så kan introduktionen gå snabbare:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
✨ Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753), https://www.kavoncare.se
Marieborgsgatan (visa karta
)
174 62 SUNDBYBERG Jobbnummer
9961019