Engagerad & Självgående snickare till Vaggeryd / Skillingaryd
Ylab Larssons Bygg AB / Snickarjobb / Vaggeryd Visa alla snickarjobb i Vaggeryd
2025-12-28
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ylab Larssons Bygg AB i Vaggeryd
, Jönköping
eller i hela Sverige
YLAB "Avdelning SYD" är ett härligt gäng snickare som främst jobbar i området runt Vaggeryd / Skillingaryd. Varierande arbete hos både privatpersoner, företag och lantbrukare i området.
Du:
Du är en driven, självgående snickare som vill fortsätta din utveckling i yrket.
Du kan ta ansvar för egna mindre projekt, men också vara med i flexibelt vardagspussel som krävs för att få helheten att gå ihop.
Du är stolt över arbetet du utför och strävar efter nöjd kund.
Du har en personlighet som bidrar till en en bra stämning bland kollegor, UE och kund på projekten.
Du behärskar svenska i både tal och skrift.
YLAB förväntar sig:
Nöjd kund
Färdigt projekt
Personlighet som bidrar till en fortsatt bra stämning i hela YLAB-gänget!
YLAB erbjuder:
Möjlighet till utveckling inom yrket
Möjlighet till stor variation mellan olika typer av projekt
Arbete i ett stabilt bolag tillsammans med ett riktigt härligt gäng kollegor.
YLAB är ett:
Familjeägt byggbolag från Lekeryd som arbetar såväl mot totalentreprenad på stora bygguppdrag i hela Sverige, Lantbruks-byggnader, till mindre servicejobb hos privatkunder i Jönköping med omnejd.
Stor entreprenörsanda, stark drivkraft och förmågan att se möjligheter genomsyrar bolaget vilket bidragit till en stark utveckling senaste åren.
Mer information finns på vår hemsida: www.ylab.nu
Vill du vara med och utvecklas i YLAB-gänget ?!
Känn dig varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Urvalet och eventuell rekrytering sker fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobbansokan@ylab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare Jönköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ylab Larssons Bygg AB
(org.nr 556480-8847), http://www.ylab.nu
567 30 VAGGERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalkoordinator
Emil Johansson emil@ylab.nu 0733954940 Jobbnummer
9664150