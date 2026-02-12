Engagerad & driven socialsekreterare - Vuxengruppen, IFO Degerfors kommun
2026-02-12
Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare.
Socialtjänsten i Degerfors kommun befinner sig i en utvecklingsfas med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och ett mer förebyggande arbetssätt i linje med den nya socialtjänstlagen. Vi söker nu en vikarierande socialsekreterare till vår vuxengrupp inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).
Om arbetsgruppen
En av våra kollegor på vuxenenheten kommer under 20262027 att arbeta i ett utvecklingsprojekt som fältassistent. Det innebär att vi nu har möjlighet att välkomna en ny kollega till vår verksamhet.
Vuxengruppen består av en sammansvetsad och erfaren arbetsgrupp där samarbete, stöd och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en trygg och professionell arbetsmiljö med stor variation i ärendena. Som vuxenhandläggare erbjuds både intern och extern kompetensutveckling.
Ärendefördelningen i gruppen är flexibel och omfattar bland annat:
• Våldsärenden
• Ärenden enligt LVM
• Skadligt bruk och beroende
• Samsjuklighet
Det finns goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, fördjupa din kompetens och ta ansvar i komplexa ärenden. Samtidigt värnar vi om ett gott arbetsklimat hos oss ska det vara både meningsfullt och roligt att gå till jobbet.
Verksamheten bedriver flera pågående utvecklingsarbeten, såsom Bostad först och Trygga hem-utan våld, och deltar även aktivt i arbetet kopplat till den nationella samsjuklighetsutredningen. Vår 1:e socialsekreterare har ett tydligt utvecklingsuppdrag och är delaktiga i detta arbete.
En av styrkorna med att arbeta i Degerfors kommun är det nära och välfungerande samarbetet mellan verksamheter något som ofta lyfts fram som en stor fördel med att arbeta i en mindre kommun.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom vuxengruppen arbetar du med myndighetsutövning enligt SoL/LVM, med fokus på vuxna individer i behov av stöd kopplat till exempelvis skadligt bruk/beroende, våld i nära relation, social problematik och samsjuklighet.
Arbetet innebär bland annat:
• Handläggning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVM
• Utredningar och bedömningar
• Samverkan med interna och externa aktörer såsom hälso- och sjukvård, polis och andra myndigheter
• Dokumentation och rättssäker handläggningKvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen
• B-körkort (Manuellt)
• Erfarenhet av handläggning inom vuxenområdet
• Erfarenhet av arbete med våldsärenden
Meriterande
• ASI
• SARA
• Patriark
• FREDA
• Erfarenhet av arbete med våldsutövare
• PREDOV
• Samtal om våldDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du kan fatta självständiga beslut i komplexa situationer och har ett professionellt bemötande samt ett genuint engagemang för målgruppen.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt och utvecklande arbete
• Kollegialt stöd och nära samarbete
• Möjlighet att vara delaktig i ett aktivt och långsiktigt utvecklingsarbete inom socialtjänsten
ÖVRIGT
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Månadslön
