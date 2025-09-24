Engagerad Medicinsk sekreterare till Bokningsenheten
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven och engagerad medicinsk sekreterare som vill ta nästa steg i din karriär? På Bokningsenheten får du möjligheten att vara en del av ett team som arbetar nära vårdpersonalen och prioriterar samarbete högt.
Vi lägger stort fokus på kompetensutveckling och att konstant förbättra vårt arbetssätt. Om det låter som något för dig så skicka din ansökan redan idag!
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion
goda möjligheter till ett stimulerande och utvecklande arbete
individuellt anpassad kompetensutveckling utifrån kompetensstegen som finns för medicinska sekreterare inom regionen
att arbeta med kollegor som har erfarenhet av en större verksamhet, vilket ger dig möjligheten till ett stort kunskapsutbyte med medicinska sekreterare och övriga yrkeskategorier
gemensamma träffar och nätverk för att främja exempelvis hälsa och samarbete.
Att jobba på Karolinska Universitetssjukhuset innebär att jobba i framkant! Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter och vi sätter alltid patienten först.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
I Verksamhetsområde (VO) Vårdadministration, som startade upp den 1 april 2024, samlar vi sjukhusets alla vårdadministrativa resurser under Stab Produktion. Vår verksamhet består av cirka 600 medicinska sekreterare, administratörer och chefsassistenter.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare för tills vidare anställning till vår bokningsenhet på Öron Näsa hals-sektionen med placering i Solna.
Du är en viktig del av verksamheten och jobbar i nära samarbete med läkare, omvårdnadspersonal samt andra yrkeskategorier. Du kommer främst att arbeta självständigt med arbetsuppgifter så som bokningar, remisshantering, TeleQ, Alltid Öppet med mera, i många olika system.
Vi ansvarar tillsammans för att den dagliga administrativa verksamheten fungerar på allra bästa sätt över hela sjukhuset. Du har på sikt också möjlighet att delta i vår "virtuella" resursenhet och skriva journaler för olika specialiteter och på så sätt bredda dina kunskaper. Hos oss förväntas du även bidra i utvecklingen av verksamheten och de administrativa rutinerna. Du bör också tycka att det är spännande att vara med att påverka och utveckla framtidens arbetsuppgifter inom din yrkesroll.
Vi söker dig som
arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande samt förändrar din inriktning om målen ändras
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
delar Karolinskas vision "Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag". KvalifikationerKvalifikationer
Utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration
Medicinsk sekreterare-/Vårdadministratörsutbildning eller eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
God IT-vana i Windows-miljö och Office 365.
Meriterande:
God kännedom och vana av att arbeta i journalsystemet TakeCare
Erfarenhet av att arbeta i en större verksamhet
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Stab Produktion Kontakt
Jolanta Sokolowski 070-3174844 Jobbnummer
9525290