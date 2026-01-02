Engagerad medarbetare till vår spjuttillverkning
Nordic Sport Sales AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Skellefteå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Skellefteå
2026-01-02
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Sport Sales AB i Skellefteå
, Gävle
, Uppsala
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nordic Sport är ett ledande företag inom friidrottsutrustning. I vår fabrik i Skellefteå tillverkar vi spjut i världsklass som används av elitidrottare över hela världen. Varje spjut är resultatet av gediget hantverk, noggrannhet och känsla för detaljer.
Nu söker vi en kvalitetsmedveten och engagerad medarbetare som trivs med praktiskt, manuellt arbete där precision för slutprodukten är avgörande.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Som medarbetare i vår spjuttillverkning arbetar du med tillverkning av spjut där arbetet består av varierande praktiska moment där din noggrannhet, känsla och förståelse för materialet har stor betydelse för slutresultatet. Mätning och kvalitetskontroller är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i team. Struktur, noggrannhet och ett gemensamt fokus på kvalitet och slutprodukt är avgörande i rollen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av praktiskt, manuellt arbete
Har god förståelse för mätning och kvalitetskontroller
Trivs med att arbeta i team och bidra till ett gott samarbete
Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
Har intresse för tillverkning, precision och hantverk
Är nyfiken, positiv och villig att lära dig nya moment
Tar ansvar för ditt eget arbete och bidrar till teamets utveckling
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Möjlighet att arbeta med genuint hantverk och tillverkning av spjut i världsklass
Ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor
En arbetsplats där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus
Vi lägger stor vikt vid personligt engagemang, ansvarstagande och viljan att utvecklas - både som individ och tillsammans med teamet. Tidigare erfarenhet från industri, produktion eller hantverksyrken är meriterande.
Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan och bli en del av Nordic Sport! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jobb@nordicsport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Sport Sales AB
(org.nr 556811-7187)
Anbudsgatan 2 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
9667763