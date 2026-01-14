Engagerad medarbetare till provverksamhet av militärfordon
2026-01-14
Har du erfarenhet av fordon- eller verkstadsteknik och vill vara med i ett samhällsviktigt uppdrag? Nu söker vi en ny medarbetare till vår provverksamhet av militärfordon. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
I rollen kommer du att medverka i FMV:s verifierings- och valideringsarbete (VoV) inom fordonsområdet i samband med anskaffning och vidmakthållande av materiel och förmågor åt Försvarsmakten. Du får vara med och planera, genomföra och avrapportera prov och tester på militära fordons- och stridsfordonssystem, både band- och hjulgående.
Arbetet är omväxlande och kombinerar praktiska uppgifter i verkstad och fält med administrativa uppgifter vid skrivbordet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar prov och försök, leveranskontroller, i första hand av Stridsfordon 90, samt förberedelser av FMV:s provobjekt. Du arbetar även med löpande underhåll, felsökning och reparationer på både band- och hjulgående stridsfordon och deras system, samt med vapen och provanläggningar.
Utöver det praktiska arbetet ingår kontorsbaserade uppgifter såsom dokumentation, rapportering och deltagande i planering och uppföljning av utförda arbeten. Du får även möjlighet att delta i tekniska utvärderingar och analysarbete kopplat till våra provfordon och Försvarsmaktens materiel och materielsystem.
Den här tjänsten passar dig som trivs med tekniska utmaningar och uppskattar att växla mellan fysiskt arbete och administrativa uppgifter i vardagen.
Tjänsten är placerad i Skövde men resor och tjänstgöring på annan ort förekommer regelbundet, både inrikes och utrikes.
Om dig
Du har utbildning inom fordons- eller verkstadsteknik eller har förvärvat motsvarande erfarenhet på annat sätt som vi bedömer likvärdig, alternativt är du teknisk officer/specialistofficer.
För att lyckas i rollen har du även relevant erfarenhet av fordons- eller verkstadsteknik. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av stridsfordon 90 eller stridsvagn 122 alternativt av andra tunga fordon eller militära stridsfordonsystem. Likaså om du har god teknisk förståelse för tunga fordonssystem.
Vidare har du förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. Du har även ett giltigt B-körkort. Även C-körkort är ett plus men inget krav.
Arbetet innebär praktiska uppgifter, inklusive tunga lyft och arbete på och i trånga stridsfordon. Därför är god fysisk kapacitet en förutsättning för att trivas och lyckas i rollen.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har lätt för att samarbeta och kommunicerar på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du arbetar självständigt och strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du är även initiativrik och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Din befattning /titel kommer att vara VoV-ingenjör.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-02-04.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är OFR/S Ove Hellgren, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Magnus Gunnarsson på 070 623 00 15.Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Johanna Samuelson samuelson@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
