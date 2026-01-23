Engagerad medarbetare som gillar omsorg, odling och hantverk.
2026-01-23
Hej du glada stödassistent/pedagog och omsorgsinriktade person som letar efter en mindre, personligare arbetsplats.
Vill du skapa de bästa förutsättningarna att leva som alla andra för personer med funktionsnedsättning? Tycker om att skapa en varm, inkluderande och rolig dag utifrån årstiden med mathantverk, blommor och det naturen har att erbjuda? Har du en kreativitet och tycker om att engagera andra? Gillar att vara utomhus - året om? Tycker du om att arbeta praktiskt, ett rörligt och fysiskt arbete? Är service är naturlig del av ditt DNA? Är du bra på att hålla en röd tråd och få med dig andra på vad som ska göras?
Då är vi kanske platsen för dig!
Vi söker dig vill vara en del av vårt arbetsteam där ditt huvudfokus är att tillsammans med deltagare i vår verksamhet skapa och driva vår verksamhet inriktad på odling, blommor och olika hantverk.
Då vi arbetar med personer med funktionsnedsättningar är vi en arbetsplats där olika personer har olika behov av stöd i sin vardag. Här ser vi dig som den som naturligt förekommer och ser omsorgsbehoven. Det kan vara hjälp med kläder, måltidssituationer, ta fram och ta bort arbetsmaterial och liknande. Det förekommer omsorgsbehov vid t ex måltider, svårigheter att komma ihåg dagliga rutiner, epilepsi, toalettbesök och annan vardaglig omsorg .
Du kommer till exempel att:
Vara en stödperson vid ankomst på morgonen och morgonrutiner
Vara "cafépersonal" vid lunch, fika och AfterWork.
Arbeta tillsammans med våra deltagare samt ha ansvar för att vår lokal är städad och i toppskick.
Hjälpa våra deltagare med daglig hygien.
Organisera och leda olika aktiviteter under veckan utifrån vårt odling, trädgård och kök (vattna, plantera, rensa ogräs, tillaga, baka, förbereda och fira högtider, promenera).
Assister vid hemgång så att alla våra deltagare avslutar sin dag på ett tryggt och lugnt sätt.
Vi arbetar inom trädgård/odling och ser daglig verksamhet som en plattform för skapande och bidra till en grönare värld. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp men behöver kunna arbeta självständigt. Du bör ha ett eget intresse i det som hör en trädgård och skapande verksamhet.
Mindme är en daglig verksamhet för personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning och andra närliggande diagnoser.
Vi söker dig med ett brinnande intresse för kopplingen hälsa, människa, natur och teknik. För oss gäller att sociala välfärdsmål hänger ihop. Människa, miljö, delaktighet och jämlikhet. Vi arbetar i projektform och har en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi går dagligen promenader och kan även gå flera promenader per dag, året om i alla väder.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Du är varm, engagerad och strukturerad och har en positiv inställning.
Erfarenhet av att arbeta med personer med autismspektrumdiagnos/ lindrig intellektuell funktionsnedsättning, gärna i verksamhet som bedrivs enligt LSS.
Gymnasial eller Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom relevant område (gymnasiet vård- och omsorg eller barn- och fritid, socionom, pedagog, hantverkspedagog, socialpedagog, fritidsledare)
Datorvana. Administrativa uppgifter ingår, t.ex. dokumentation, närvarorapporter, ta fram bildstöd mm.
B-körkort.
Arbetet är personintensivt och du behöver kunna ha fler bollar i luften. Lugn och strukturerad är en förutsättning. Det är av vikt att du kan driva ditt arbete, se ad som behöver göras och genomföra alla dagar med en tydlig röd tråd. Du behöver även kunna administrera utifrån din roll i relevanta datasystem.
En utmärkande känsla av service är bra i alla våra relationer till anhöriga, taxi, handläggare, i samband med utflykter och alla andra sammanhang där vi vill finnas och sprida en positiv, lösningsfokuserad stämning. Att ha nära till skratt är en viktig egenskap.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: mindmestudios.se
