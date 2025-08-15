Engagerad medarbetare som gillar hobbyodling, blommor och hantverk.
2025-08-15
Hej du glada hemmaodlare, stödpedagog, eller omsorgsinriktade person som letar efter en mindre, personligare arbetsplats.
Vill du skapa de bästa förutsättningarna att leva som alla andra för personer med funktionsnedsättning? Tycker om att pyssla och skapa utifrån utifrån årstiden med blommor och det naturen har att erbjuda? Har du en kreativitet och tycker om att engagera andra? Gillar att vara utomhus, året om?
Vi söker dig vill vara en del av vårt arbetsteam där ditt huvudfokus är att tillsammans med deltagare i vår verksamhet skapa och driva vår verksamhet inriktad på odling, blommor och kreativt skapande. Då vi arbetar med personer med funktionsnedsättningar är vi en arbetsplats där olika personer har olika behov av stöd i sin vardag. Här ser vi dig som den som naturligt förekommer och ser omsorgsbehoven. Det kan vara hjälp med kläder, måltidssituationer, ta fram och ta bort arbetsmaterial och liknande. Det kan förekomma omsorgsbehov vid t ex epilepsi, toalettbesök och svårigheter att komma ihåg dagliga rutiner.
Vi arbetar inom trädgård/odling och som ser daglig verksamhet som en plattform för skapande och bidra till en grönare värld. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp men behöver kunna arbeta självständigt. Du bör ha ett eget intresse i det som hör en trädgård och skapande verksamhet.
Mindme är en daglig verksamhet för personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning och andra närliggande diagnoser.
Vi söker dig med ett brinnande intresse för kopplingen hälsa, människa, natur och teknik. För oss gäller att sociala välfärdsmål hänger ihop. Människa, miljö, delaktighet och jämlikhet. Vi arbetar i projektform och har en verksamhet som ständigt utvecklas.Publiceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
Du är varm, engagerad och strukturerad och har en positiv inställning.
Erfarenhet av att arbeta med personer med autismspektrumdiagnos/ lindrig intellektuell funktionsnedsättning, gärna i verksamhet som bedrivs enligt LSS.
Gymnasial eller Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom relevant område (gymnasiet vård- och omsorg eller barn- och fritid, socionom, pedagog, hantverkspedagog, socialpedagog, fritidsledare)
Datorvana. Administrativa uppgifter ingår, t.ex. dokumentation, närvarorapporter, ta fram bildstöd mm.
B-körkort.
Arbetet är personintensivt och du behöver kunna ha fler bollar i luften. Lugn och strukturerad är en förutsättning. Du behöver även kunna administrera utifrån din roll i relevanta datasystem.
En utmärkande känsla av service är bra i alla våra relationer till anhöriga, taxi, handläggare, i samband med utflykter och alla andra sammanhang där vi vill finnas och sprida en positiv, lösningsfokuserad stämning. Att ha nära till skratt är en viktig egenskap.
Denna tjänst är heltid 100%.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: mindmestudios.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
