Engagerad Maskinoperatör sökes till Familjeföretag i Arlandastad
Svenco Papperssäckar AB / Grafikerjobb / Sigtuna
2025-09-26
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Svenco Papperssäckar AB är ett familjeföretag som idag drivs i fjärde generationen. Våra produkter är miljövänliga och viktiga i utvecklingen av avfallssverige.
Svenco tillverkar Matavfallspåsar och Avfallssäckar av papper för olika avfallsfraktioner, där all tillverkning och administration sedan 1970-talet ligger i Arlandastad.
Vi är en stabil grupp om nästan 30 personer och många har varit med oss länge. Nu söker vi en medarbetare som är engagerad och vill växa tillsammans med oss i framtiden.
Vi söker en Maskinoperatör till vår produktion, en tjänst där man får lära sig hantera både äldre och moderna maskiner från grunden. I tjänsten ingår förutom den dagliga driften även underhåll och enklare reparationer. Vi ser gärna att du har ett tekniskt och mekaniskt intresse, att du inte är rädd för att ta i, lösa problem både ensam och tillsammans med våra erfarna medarbetare.
Engagemang, vilja att lära sig och dedikation till arbetet är viktigare än tidigare erfarenhet, även om tidigare erfarenhet från produktions- eller mekaniskt arbete kan vara meriterande.
Vi jobbar 2-skift, där vi varannan vecka jobbar Mån-Tor 06-15 och på fredagen 06-16:48 och varannan vecka Mån-Tor 15-24. Detta innebär att man har varannan fredag är ledig.
På grund av skiftarbetet ser vi gärna att du som söker bor i närområdet.
Självklart kommer du få lära dig hantera maskinerna och våra rutiner med hjälp av våra erfarna operatörer, där du kommer få utbildning från grunden för att lära dig förstå hela vår produktionskedja.
Rekrytering sker löpande, så sök omgående om du känner dig engagerad för denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@svenco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Engagerad Maskinoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenco Papperssäckar AB
(org.nr 556008-9186)
Maskingatan 10 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Kontakt
Joacim Hansson joacim@svenco.se 08-59440565 Jobbnummer
9528845