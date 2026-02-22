Engagerad Ma/NO-lärare åk 7-9 sökes,. Föräldravikariat 2026-2027 | Vittra L
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Är du en lärare med mycket god ämneskunskap i matematik och NO och ett starkt engagemang för undersökande, laborativ undervisning? Vill du arbeta på en skola där ämnesdjup, vetenskapligt förhållningssätt och samhällsengagemang står i centrum? Då kan detta vara tjänsten för dig.
På Vittra Landborgen kombinerar vi mod, nyfikenhet och akademisk ambition. Vi tror på undervisning som väcker tänkande, där elever får pröva hypoteser, laborera, resonera och se samband mellan teori och praktik.
Vi har goda förutsättningar för detta:
en stor och välutrustad labbsal
möjlighet till fältstudier genom närhet till parker och Fredriksdal
samarbeten med lokala aktörer i Helsingborg
erfarenhet av deltagande i forskningsprojekt, bland annat kopplat till Östersjön
Vi arbetar i sex ämnesövergripande perioder per läsår och ser ämnessamverkan som ett sätt att fördjupa förståelsen, inte förenkla innehållet. Här förväntas du bidra med ämnesmässig tyngd, analytisk förmåga och didaktisk medvetenhet.
Vi vill att du är en tydlig ledare och att du har elevens måluppfyllelse i fokus. Genom en stark tilltro till elevernas förmåga brinner du för elevernas lärandeprocess. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop. I Vittra tillhör du ett arbetslag och därför är det viktigt att du är intresserad av att delta i och bidra till ett kollegialt lärande.
Vi söker en legitimerad och behörig lärare i matematik och NO för årskurs 7-9 till ett föräldravikariat under läsåret 2026-2027 (100 %). Du blir en del av vårt seniorlag där vi tillsammans driver undervisningsutveckling och kvalitet.
Vi söker dig som:
har mycket goda ämneskunskaper i NO
bedriver strukturerad och laborativ undervisning med tydlig koppling till styrdokumenten
arbetar med höga förväntningar och tydligt ledarskap i klassrummet
kan differentiera undervisningen utan att sänka den kognitiva nivån
har erfarenhet av mentorskap
ser kollegialt lärande som en självklar del av professionen
Du har förmåga att skapa struktur, tydlighet och progression i undervisningen och att leda elever genom komplexa resonemang, problemlösning och naturvetenskapligt arbetssätt.
Vi erbjuder
Hos oss tillhör du ett arbetslag där undervisningen planeras, genomförs och analyseras tillsammans. Vi värdesätter ämnesdidaktiska samtal, gemensam analys av resultat och ständig utveckling av undervisningens kvalitet.
Vittra är en del av AcadeMedia och erbjuder goda möjligheter till professionell utveckling genom interna och externa utbildningar samt tillgång till ett brett kollegialt nätverk.
Övrig information
Tillträde: Augusti 2026
Omfattning: 100 %
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (vikariat under föräldraledighet)
Placeringsort: Helsingborg
Maud Sevebrant, ft rektor - maud.sevebrant@vittra.se
Maud Sevebrant, ft rektor - maud.sevebrant@vittra.se
Välkommen med din ansökan!
