Engagerad lärare till vår SU-grupp på Kyrkbyskolan
2025-11-12
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nödinge/Kyrkbyskolan är en PALS-skola som ligger bakom Ale torg i Nödinge.
Skolan är en f-6 enhet som är uppdelad i en lågstadiebyggnad och mellanstadiebyggnad på två sidor om en stor skolgård. Skolan har cirka 650 elever.
Tjänsten du söker innebär att undervisa i vår SU-grupp tillsammans med en lärarkollega och resurspedagoger. Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Att planera, undervisa och bedöma eleverna i gruppen. Att ha kontinuerlig vårdnadshavarkontakt. Kvalifikationer
Relationskompetens: Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är lyhörd och empatisk, och kan bygga förtroende och trygghet.
Lågaffektiv: Du har erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och kan hantera utmanande beteenden på ett lugnt och respektfullt sätt. Du strävar efter att minska stress och konflikter i lärmiljön.
Flexibel: Du är anpassningsbar och kan snabbt ändra arbetssätt och metoder utifrån elevernas behov och situationer som uppstår. Du är kreativ och lösningsorienterad.
Lösningsfokuserad: Du har ett positivt förhållningssätt och fokuserar på att hitta lösningar och möjligheter istället för hinder. Du arbetar målmedvetet för att stödja elevernas utveckling och lärande.
Digital kompetens: Du har god digital kompetens och kan använda digitala verktyg och resurser för att stödja elevernas lärande och kompensatoriska behov. Du är bekväm med att integrera teknik i undervisningen.
Du har en genuin passion för att arbeta med barn som utmanar och ser deras potential. Du är tålmodig och engagerad i att hjälpa dem att övervinna hinder och nå sina mål.Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en person som kan skapa en trygg och stödjande lärmiljö, och som har förmågan att inspirera och motivera eleverna.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att göra skillnad för elever som behöver extra stöd. Om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team, skicka in din ansökan idag! Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts förutsatt att ingen intern sökande gör anspråk på tjänsten.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
