Engagerad lärare till vår särskilda lärmiljö (vikariat läsåret 2026/2027)
Cedergrenska AB / Grundskollärarjobb / Lidingö Visa alla grundskollärarjobb i Lidingö
2026-06-25
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Brinner du för att göra verklig skillnad för elever?
Mitt på vackra Lidingö ligger fristående Christinaskolan, en F–9-skola med cirka 525 elever, grundad 2013. Vi arbetar utifrån ledorden kunskap, trygghet och ansvar och har ett tydligt fokus på att ge våra elever både starka akademiska och sociala kunskaper.
Hos oss är gemenskap, engagemang och stolthet viktiga värden. Vi strävar efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där både elever och medarbetare trivs, utvecklas och känner arbetsglädje.
Nu söker vi en engagerad pedagog till ett vikariat på heltid under läsåret 2026/2027.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på 100 % under ett läsår och innebär att du blir en viktig del av skolans arbete med att skapa trygghet, studiero och goda förutsättningar för elever som behöver extra stöd för att lyckas i skolan.
Du kommer att arbeta nära lågstadiets speciallärare, skolans specialpedagog, elevhälsoteam och övriga pedagoger. En stor del av uppdraget är förlagt till vår särskilda lärmiljö – Guldrummet – där elever under kortare eller längre perioder får stöd i mindre grupper eller individuellt. Arbetet handlar om att skapa struktur, motivation och tilltro till den egna förmågan, samtidigt som eleverna ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Uppdraget är varierat och innebär ett nära samarbete med undervisande lärare, mentorer och elevhälsan. Tillsammans arbetar vi lösningsfokuserat för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare
har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
har ett inkluderande och lågaffektivt förhållningssätt
är trygg, tydlig och har god förmåga att skapa positiva relationer
arbetar strukturerat och ser värdet av tydliga rutiner
är flexibel och har lätt för att anpassa undervisning och bemötande utifrån elevens behov
trivs med att samarbeta och ser styrkan i ett nära kollegialt arbete
har ett genuint engagemang för att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential
vill bidra till en positiv, professionell och utvecklingsinriktad arbetskultur.
Hos oss får du
arbeta tillsammans med engagerade och skickliga kollegor
bli en del av ett välfungerande elevhälsoteam med hög kompetens
korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka verksamheten
arbeta på en skola med höga ambitioner, stark gemenskap och ett tydligt utvecklingsfokus
möjlighet att varje dag göra verklig skillnad för elever som behöver dig som mest.
Vad säger kollegorna om Christinaskolan?
"En av de stora fördelarna med att arbeta här är möjligheten att påverka sitt arbete då vägen mellan idé och beslut är kort."
"Hos oss hittar du ansvarstagande kollegor som brinner för sitt yrke. Du kommer att få stora möjligheter att utvecklas pedagogiskt och skörda frukterna av det vi gemensamt bygger upp!"
Fler saker som gör livet extra trevligt på Christinaskolan:
Friskvårdsbidrag 4 000 kr/år vid heltidsarbete
Kostnadsfri pedagogisk lunch varje skoldag
Stöd med litteratur och betald ledighet vid kompletterande utbildningar
Fredagsfika och trevliga AWs
Tillträde: 11 augusti 2026
Löpande urval och intervjuer tillämpas.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi undanber oss att bli kontaktade av rekryteringsfirmor tack. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7968374-2070001". Arbetsgivare Cedergrenska AB
(org.nr 559144-0697), https://cedergrenskaab.teamtailor.com
Läroverksvägen 56 (visa karta
)
181 56 LIDINGÖ Jobbnummer
9978164