Engagerad lärare till Läroverkets särskilda undervisningsgrupp
2026-03-24
Läroverket är en högstadieskola centralt i Hudiksvall.
Skolan har ca 490 elever och 60 personal. Det
unika med Läroverket är en mycket hög lärarbehörighet och en personalgrupp som upplever en trivsel och ett gott kollegialt samarbete i sin arbetsvardag. Här går fantastiska elever som i återkommande enkätundersökningar svarar att de upplever en hög grad av trygghet. Skolans elevhälsoarbete bedrivs av all skolpersonal och pedagoger och övrig personal har ett nära samarbete med vårt kompetenta elevhälsoteam.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare till skolans särskilda undervisningsgrupp Studion. I Studion går elever i åk 7-9 som är i behov av särskilt stöd på olika sätt. I uppdraget ingår att undervisa eleverna i några ämnen samt att stötta dem i andra skolsituationer såsom raster, luncher och andra aktiviteter under dagen. Att vara mentor och ha tät kontakt med vårdnadshavare ingår också. I Studion finns fler lärare som undervisar och dem kommer du att ha ett nära samarbete med.Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i något eller några ämnen. Lika viktigt är att du har kunskap och erfarenhet av att med framgång arbeta med elever i behov av stöd. Specialpedagogisk utbildning av något slag är meriterande
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Arbetsplats
Joacim Swedén +4665019960 Jobbnummer
9816883