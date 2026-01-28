Engagerad lärare till Källan - särskild undervisningsgrupp och akutskola
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Är du en engagerad lärare som vill göra skillnad för elever i behov av särskilt stöd? På Källan, Östra Göinge kommuns särskilda undervisningsgrupp (KSU) och akutskola, söker vi nu en lärare för ett ettårigt vikariat då en medarbetare går på föräldraledighet. Här blir du en del av ett team som skapar en trygg och strukturerad miljö för elever som tillfälligt behöver stöd utanför den ordinarie skolan. Målsättningen är att verksamheten ska skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt där alla elever kan få en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta aktivt i skolmiljön parallellt med ditt läraruppdrag, med ansvar för undervisningen. Fokus ligger på att stärka, bekräfta och stötta eleverna både i och utanför klassrummet. Ett nära samarbete med andra pedagoger och elevhälsan är av stor vikt. Vi utgår från elevernas kompetenser, styrkor och resurser för att hjälpa dem träna på det som är svårt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i flera teoretiska ämnen mot åk. 46. Är du behörig i Ma/No eller har en speciallärarexamen ses det som meriterande.
Du är en trygg person med goda ledaregenskaper och ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Har en öppenhet inför mötet med elever och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. För dig är det en självklarhet att utveckla din undervisning med stöd av aktuell forskning och digitala hjälpmedel.
Väl förtrogen med skolans styrdokument, omsätter du dem i det dagliga arbetet och du har ett inkluderande synsätt samt förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du tar ansvar för ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter och medverkar aktivt till utveckling av verksamheten. Du är självgående, kan fatta egna beslut och har gott omdöme i hanteringen av både små och stora frågor.
Om du är en engagerad lärare som är flexibel och med goda ledaregenskaper som vill arbeta med elever i behov av särskilt stöd, ser vi fram emot att välkomna dig till vårt team.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs för tjänsten.
B-Körkort krävs för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Enhetschef
Ljubica Stanisavljevic 044-775 60 64
