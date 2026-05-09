Engagerad lärare på timme i svenska och samhällskunskap
2026-05-09
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro?
Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2026-05-09Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, professionella och arbetar med hög kvalitet och ansvar.
Envishet - Vi ger aldrig upp på våra elever och tror på utveckling genom struktur och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer och skapar en positiv, välkomnande lärmiljö.
Om rollen
Vi söker nu timanställd lärare i Svenska och/eller Samhällskunskap till våra utbildningar inom Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.
Uppdragets omfattning:
10 timmar/vecka om du undervisar i båda ämnena, eller
5 timmar/vecka per ämne om du undervisar i ett ämne
Som lärare hos oss:
planerar, genomför och följer du upp undervisning utifrån Astarmodellen, med tydlig struktur, lärarledd undervisning och kontinuerlig återkoppling
undervisar du vuxna elever med fokus på måluppfyllelse, progression och anställningsbarhet
bidrar du till en trygg studiemiljö där tydlighet, ansvar och respekt står i centrum
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i Svenska och Samhällskunskap, alternativt
legitimerad i ett av ämnena och kan tänka dig att undervisa i båda, eller
legitimerad i ett ämne och vill ta ett av uppdragen (5 timmar/vecka)
har erfarenhet av undervisning på gymnasial nivå (meriterande inom vuxenutbildning)
arbetar strukturerat, tar fullt ansvar för ditt uppdrag och möter elever med professionalism och höga förväntningar
delar Astars värdegrund och trivs med att arbeta i nära samarbete med kollegor
Start omgående.
Vi erbjuder
ett meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad för vuxna elevers framtid
en verksamhet med tydlig pedagogisk struktur och gemensamt förhållningssätt
ett kollegialt sammanhang präglat av yrkesstolthet, ansvar och arbetsglädje
Vi rekryterar löpande - varmt välkommen med din ansökan redan idag!
9901612