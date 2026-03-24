Engagerad lärare i musik sökes till vårt nya skolteam i Steninge!
Vi rekryterar nu lärare som tillsammans med en erfaren JENSEN-rektor ska starta upp det som ska bli Sigtunas bästa grundskola (åk. F-9). Vid uppstarten kommer skolan att bestå av cirka 300 elever med årskurserna F-7.
Skolans mål är:
Vi ska vara kommunens bästa skola.
Högsta kvalitet i undervisningen.
Alla elever ska lyckasoch nå sinfulla potential.
Trygghet och studiero i varje klassrum.
Professionellt och engagerat ledarskap och personal.
Ständig utveckling genom mod, innovation och fokus på resultat.
Skolan ska vara förstahandsvalet för både elever och medarbetare.
JENSEN education är ett utbildningsföretag med verksamheter inom flera olika utbildningsområden. Våra grundskolor uppnår toppresultat både nationellt och lokalt på många viktiga områden. Sammantaget har våra skolor bättre studiero än vad någon annan skolhuvudman kan uppvisa. Detta enligt Skolinspektionens nationella enkäter för elever, lärare och vårdnadshavare. Flera av våra skolor har dessutom bland de högsta elevresultaten på sin ort.
JENSEN grundskola Steninge vänder sig nu till ambitiösa lärare som siktar högt och som trivs tillsammans med likasinnade. Utöver vår förmåga att locka ambitiösa lärare, är en god implementering av vårt gemensamma koncept en oerhört viktig framgångsfaktor.
På JENSEN grundskola vågar vi utlova att elever lär sig mer och formas till ambitiösa och ansvarstagande individer. Dessa saker vågar vi utlova eftersom vi vet att vårt koncept och våra metoder ger resultat. Egentligen gör vi inte mycket nytt. Vi arbetar med traditionella och väl beprövade undervisningsmetoder. Våra lärare är tydliga auktoriteter och starka klassrumsledare. De arbetar efter gemensamma metoder och har givits goda förutsättningar att säkerställa högsta kvalitet i alla situationer.
Våra förväntningar på dig som lärare
På JENSEN ställer vi inte bara höga krav på våra lärare. Vi har även höga förväntningar/krav på eleverna. På våra skolor tillåter vi aldrig att elever stör ordningen i klassrummen eller tryggheten i korridorerna. På våra skolor vågar vi få alla elever att sikta högre. Elever som börjat på våra skolor uttrycker ofta att disciplinen är betydligt högre, att arbetet är mer intensivt och att mängden läxor är större. För många elever krävs en omställning från det gamla, men nästan alla brukar snabbt vänja sig, och nästan alla uttrycker att de lär sig mer hos oss.
Är du en lärare som tror att svensk skola kan bli mycket bättre?
Delar du vår uppfattning att disciplinen i svensk skola generellt är för låg?
Tror du att svenska elever kan klara lika mycket läxor som i andra länder?
Lockas du av att arbeta efter ett gemensamt koncept där alla kollegor arbetar med traditionella metoder som ger resultat?
Våra lärarteam består av personer som delar vår syn gällande ovanstående frågor. Lärarna vi nu söker är de som både är ambitiösa och som lockas av vårt koncept och av våra gemensamma metoder.
Vem vi söker
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i ämnet musik för åk. 7-9. Vi ser att du är mycket kunnig i dina ämnen samt drivs av att få lära ut dem till andra. Som person har du, precis som vi, ett stort engagemang för att utvecklas. Du skapar inspirerande undervisning och trygghet i dina grupper. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare i klassrummet. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % med tillträde den 3 augusti 2026. För rätt kandidat finns möjlighet till en högre sysselsättningsgrad genom undervisning i franska, tyska eller ha en kombinerad tjänst inom fritidshem. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Urvalsarbetet inleds i januari. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under "Jobba med oss".
Första steget är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mejl direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem. Därefter görs ett urval och inbjudan skickas till en informationsträff som äger rum i början av februari.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på polisens hemsida. Beställ i god tid - det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsterna, vänligen kontakta rektor Leon Giang, leon.giang@jenseneducation.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Klicka https://www.jensengrundskola.se/steninge
för att läsa mer om JENSEN grundskola Steninge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-117035".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
https://www.jenseneducation.se/
Gyllenstiernas Allé
)
195 59 MÄRSTA Arbetsplats
Jensen Education Kontakt
Leon Giang leon.giang@jenseneducation.se
