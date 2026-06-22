Engagerad lärare i åk 7-9 till Hagaskolans särskilda undervisninsgrupper
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2026-06-22
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Hagaskolan är en verksamhet där trygghet, studiero samt ordning och reda är det fundament som vi bygger våra elevers akademiska framgångar på. Nu har du chansen att bli en del i vårt team av skickliga och engagerade medarbetare på Hagaskolan.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten
Hagaskolan startade 2019 och är en kommunal grundskola för elever i årskurs F-9 med cirka 850 elever och 100 medarbetare. Skolan är belägen nära Vallentuna centrum med goda kommunikationer och naturen inpå knuten. Här finns ändamålsenliga lokaler, uteklassrum samt en stor, fin skolgård som inbjuder till såväl socialt som kunskapsmässigt lärande. Hagaskolan är sedan våren 2022 en ackrediterad Erasmus+-skola vilket innebär att vi satsar extra mycket på internationalisering.
Topasen är våra särskilda undervisningsgrupper. Hos oss möter du en skräddarsydd lärmiljö som är specialiserad på språklig sårbarhet, där vi arbetar målinriktat med tydliggörande pedagogik för att ge varje elev rätt förutsättningar att lyckas. Undervisningen bedrivs i grupper om ca 8 elever.
För att trivas och utvecklas i vårt team tror vi att du är en skicklig pedagog som genom ett relationellt förhållningssätt leder eleverna med tydlighet och prestigelöshet. Du är engagerad och kunnig i dina ämnen och därigenom inspirerar och entusiasmerar du eleverna att nå sin fulla potential. Vi värdesätter det kollegiala lärandet högt och vi är stolta över vår skola och det ambitiösa arbete som bedrivs här. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som lärare på högstadiet på Topasen och undervisar i engelska, matematik, NO och teknik. Genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen väcker du och tar tillvara deras intresse och nyfikenhet och gör undervisningen spännande och innovativ. Du baserar din undervisning på vetenskaplig grund, har ett formativt arbetssätt, analyserar undervisningsstrategier samt utvecklar och anpassar undervisningen utifrån elevernas lärande och mot en ökad måluppfyllelse. I mötet med eleverna utvecklar du ständigt dig själv och din roll som lärare. I ditt klassrum får alla elever möjligheten att lyckas och visa sina kunskaper på många olika sätt. Utöver pedagogiskt arbete bygger du relationer med dina kollegor och bidrar till skolans utveckling. I uppdraget ingår mentorskap. Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i engelska, matematik, NO och teknik i åk 7-9.
Flera års erfarenhet av undervisning i årskurs 7–9.
Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande läroplan och kursplaner.
Dokumenterad erfarenhet av att använda digitala lärplattformar för planering, kommunikation och bedömning.
God förmåga att genomföra formativ bedömning och ge återkoppling som stödjer elevers lärande.
God förmåga att arbeta språkutvecklande och kooperativt.
Utmärkta kunskaper i det svenska språket.
Meriterande
Erfarenhet att ha undervisat i särskilda undervisningsgrupper eller annan typ av specialpedagogisk verksamhet.
Utbildning eller fortbildning inom specialpedagogik, språk- och kunskapsutvecklande eller annat som relaterar till uppdraget.
Personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat genom att du visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande och du stärker dina kollegor när det syns även hos dem.
Du har ett gott ledarskap i klassrummet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 10 augusti 2026. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qR630-0008RL-60&d=4%7Cmail%2F365%2F1690960200%2F1qR630-0008RL-60%7Cin11c%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C64CA021A83FDB8A0B13554BFCEB22681&o=%2Fphto%3A%2Fptseelib.s%2Fsnnselsnigateire%3Ftrtgsp_mtiamamcaugn%26drg%3Dt%3D_mtowdpmk3260ts&s=tA9bKjUxw_DG02NtfEM9sc3rm5c
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Vi genomför arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 8 juli.
För mer information kontakta:
Anna Andreasson, rektor, anna.andreasson@vallentuna.se
Lär dig mer om hur vi arbetar på Hagaskolan och läs reportage med några av Hagaskolans medarbetare och rektor:https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/grundskola-och-fritidshem/grundskolor-i-kommunen/grundskolor-i-centrala-vallentuna/hagaskolan/sa-har-arbetar-vi/
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 86 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna kommun Kontakt
Rektor
Anna Andreasson anna.andreasson@vallentuna.se Jobbnummer
9973599