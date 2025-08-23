Engagerad Läkarsekreterare/Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare
BålstaDoktorn är Håbo Kommuns största vårdcentral och har funnits i drygt tio år.
Det är en stor arbetsplats med ca 50 fantastiska medarbetare som erbjuder sina 13 000 patienter allt som en vårdcentral skall erbjuda: läkar- sjuksköterske- och undersköterskemottagning, provtagning, diabetesmottagning, astma-kolmottagning, barnmorskemottagning och barnhälsovård samt fysioterapeuter. Mottagningen har även kurator, psykolog och dietist.
BålstaDoktorn värnar om en trevlig arbetsplats. Vi sörjer för en god och positiv stämning och hög kompetens och kvalitet.
Arbetsuppgifterna kommer främst bestå av sedvanliga arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare såsom journalskrivning samt att bistå både patienter och personal med annat administrativt arbete, däribland att hjälpa ledningsgruppen med bl a faktureringsarbete och kassaredovisning. Om verksamheten tillåter finns det möjlighet till distansarbete. Arbetet kommer innebära en liten del receptionsarbete. Vår mottagning har öppet med bemannad reception vardagar mellan kl 0700-1700. Kvalifikationer
Utbildning till medicinsk sekreterare är ett krav och erfarenhet från arbete som medicinsk sekreterare och reception är värdesätts högt. Språkkunskaper är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker Dig som är intresserad av att vara en av två medicinska sekreterare och att Ni tillsammans utgör ett engagerat team som har ett nära och väl fungerande samarbete sinsemellan och med övriga medarbetare. Som person föreställer vi oss Dig positiv, noggrann, engagerad och serviceinriktad och att Du har förmågan att kunna bemöta människor på ett professionellt sätt i olika situationer.
Att vara stresstålig och ansvarstagande samt att kunna se utvecklingsmöjligheter med patient och BålstaDoktorn i fokus är en viktig egenskap och även att kunna samarbeta i grupp med mottagningens alla professioner.
Vi söker främst Dig som vill arbeta 100%.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
