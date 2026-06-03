Engagerad lagerarbetare som vill stärka Boxflows team i Hisings Backa
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-03
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Om tjänsten
Vill du arbeta i en utvecklande och kvalitetsfokuserad lagerverksamhet? Vi söker nu en engagerad lagerarbetare/truckförare till Boxflows site i Hisings Backa. Här blir du en viktig del av ett team där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i centrum.
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag till fredag kl. 07.00–16.00.
Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare/truckförare arbetar du med varierande uppgifter inom lager och logistik. Du kommer bland annat att:
Köra truck
Hantera in- och utleveranser
Arbeta med plock och pack
Administrera och registrera gods i lager- och affärssystem
Säkerställa ordning, struktur och kvalitet i det dagliga arbetet
Rollen ställer höga krav på kvalitetstänk, ansvarstagande och noggrannhet. Du arbetar strukturerat och bidrar aktivt till att lagerflödet fungerar effektivt och professionellt.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som har truckkort A och B. Har du dessutom körkort och tillgång till bil är det meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Strukturerad och ansvarstagande
Van att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Administrativt lagd och bekväm med att arbeta i olika system
Du har en god administrativ förmåga och förstår vikten av ordning och dokumentation i det dagliga arbetet. Din arbetsmoral, ditt engagemang och din känsla för kvalitet gör att du bidrar positivt både till teamet och verksamheten i stort.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7842146-2033184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9944743